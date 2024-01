Sachschaden von weit mehr als 100.000 Euro sind wegen des Glatteises am Mittwoch allein in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 6.45 Uhr entstanden. Spezielle Schwerpunkte für Unfälle gibt es laut Polizei nicht. In drei Kreisen in der Region sind aber besonders viele Unfälle gemeldet worden.

Zwei Personen werden verletzt

Die Polizei hat am Mittwochmorgen alle Hände voll zu tun. Allein bis kurz vor 7 Uhr sind laut Dieter Popp, Sprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz, für die Kreise Tuttlingen, Konstanz und Rottweil 39 witterungsbedingte Unfälle gemeldet worden. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Bei insgesamt sechs Unfällen waren sogar Räumfahrzeuge beteiligt. Dieter Popp

Sie seien in geparkte Fahrzeuge gerutscht. „Selbst die waren machtlos gegen das Glatteis.“

Konstanz vor Tuttlingen und Rottweil

„Schwerpunkte sind der Kreis Konstanz mit 13 Unfällen, gefolgt vom Kreis Tuttlingen mit zwölf und dem Kreis Rottweil mit elf Unfällen“, zählt er auf. Einzelne Hotspots gebe es nicht, „das ist in der Fläche“.

Zum Vergleich: Im Schwarzwald-Baar-Kreis habe es im selben Zeitraum nur drei Unfälle gegeben. In der Regel seien Autos in geparkte Fahrzeuge gerutscht, oder mit anderen Verkehrsteilnehmern zusammengestoßen.

Daheim bleiben, wenn möglich

Wer immer kann, sollte nach wie vor zu Hause bleiben, rät Popp: „Bis sich die Lage entspannt hat. Es ist noch immer glatt und auf einer Eisschicht hat man so gut wie keine Chance.“ Wer dennoch aus dem Haus müsse, sollte sich in Erinnerung rufen, dass bei jedem Bremsvorgang und jeder Lenkbewegung das Auto wegrutschen kann.

Das Bittere: Selbst wenn man mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs ist und dann in einen Unfall verwickelt werden sollte, „greift der Tatbestand der nicht angepassten Geschwindigkeit“, erklärt er.

Wetter macht sich in Notaufnahmen bemerkbar

Die Witterungsverhältnisse machen sich auch in den Krankenhäusern in der Region bemerkbar.„Im Zeitraum heute von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr waren sieben Personen aufgrund von Stürzen in Zusammenhang mit Glätte in unserer Zentralen Notaufnahme“, teilt Aline Auer, Sprecherin des Tuttlinger Klinikums, auf Nachfrage mit. „Wir vermuten aber, dass die Menschen aufgrund der Warnungen vorsichtig waren und deshalb unsere Zentrale Notaufnahme nicht übermäßig voll war.“

Brüche und Prellungen sind die Folge von Stürzen

Sandra Adams, Pressesprecherin des Schwarzwald-Baar-Klinikums in Villingen-Schwenningen, teilt auf Nachfrage mit: „Ja, die aktuelle Wetterlage macht sich im Klinikum bemerkbar. Wir verzeichnen in der Notaufnahme heute deutlich mehr verunfallte Menschen als sonst, sowohl im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen als auch Fußgänger.“ Typische Verletzungen seien Hand- oder Hüftgelenkfrakturen sowie Prellungen.

Auch aus Konstanz heißt es, dass wie erwartet mehr Personen „als normal“ mit Sturzverletzungen die Zentrale Notaufnahme aufgesucht hätten.