Zwei Wochen vor Ablauf der Verlängerung sieht es für den Tuttlinger Glasfaserausbau düster aus. Weitere 1200 Haushalte müssten mitmachen, damit das Ziel von 33 Prozent erreicht wird.

1200 weitere Unterschriften bis zum 2. März? Silvio Prestifilippo vom Telefonhaus Tuttlingen in der Bahnhofstraße hält das für unwahrscheinlich. Er ist Partner der Deutschen Glasfaser vor Ort. Bei ihm können sich Interessierte beraten lassen und auch einen Vertrag abschließen. Anfangs hatte er noch viel zu tun, „doch zur Zeit läuft es nur noch ganz schleppend“, berichtet er.

Weitere sechs Wochen drangehängt

Noch zwei Wochen läuft die Phase der Verlängerung. 9.800 Haushalte liegen im vorgesehenen Ausbaugebiet, etwas mehr als 3.000 müssten insgesamt zustimmen, damit die Deutsche Glasfaser den Ausbau startet. Nachdem die Quote bis zum ersten Stichtag, der 19. Januar, nicht erfüllt war, entschied die Deutsche Glasfaser, weitere sechs Wochen dranzuhängen.

Jedes Mal, wenn die Deutsche Glasfaser die Aktion bewirbt und Ansprechpartner aufzählt, werde ich nicht genannt. Silvio Prestifilippo

Nach Aussagen des zuständigen Projektleiters der Deutschen Glasfaser, Sebastian Hofmann, seien in anderen Städten bislang fast alle derartigen Projekte zustande gekommen - und zwar meistens ohne Verlängerung. Doch Tuttlingen scheint zu den Ausnahmen zu gehören: Bislang sagten nur 21 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet „Ja“ zum schnellen Internet.

Projektleiter kann es nicht verstehen

Ganz verstehen kann Hofmann das nicht: Zum einen sei klar, dass die bislang verfügbaren Datenmengen in einigen Jahren nicht mehr ausreichend seien, zum anderen, dass die Deutsche Glasfaser derzeit der einzige Anbieter sei, der in Tuttlingen einen flächendeckenden Ausbau vornehmen würde.

Doch: Das Bewerben des Glasfaser-Ausbaus lief in Tuttlingen bislang nicht immer rund. Angefangen beim Vertragspartner, Silvio Prestifilippo. Er ärgert sich: Nirgends werde erwähnt, dass er Vertragspartner sei.

„Jedes Mal, wenn die Deutsche Glasfaser die Aktion bewirbt und Ansprechpartner aufzählt, werde ich nicht genannt“, sagt er. Dabei ist er sich sicher, dass es etliche Interessierte gäbe, die lieber „bei einem, der auch später noch vor Ort ist“ einen Vertrag abschließen würden, als online oder einem der Vertreter an den Haustüren.

Weitere Bürgerinnen und Bürger beschweren sich

Am Vorgehen letzterer gab es in den vergangenen Wochen zudem einige Kritik. Nach einem Bericht unserer Redaktion, in dem eine Tuttlingerin ihre Erfahrungen schilderte, meldeten sich weitere Leserinnen und Leser zu Wort. So sei versucht worden, an der Haustür Druck aufzubauen - etwa mit der Behauptung, dass sie plötzlich ohne Internet dastünden, wenn sie den Glasfaser-Vertrag nicht unterschrieben.

Ein Rentner aus der Nordstadt ärgert sich, dass ein Vertreter seine Frau so weit gebracht habe, dass sie an der Haustür unterschrieb, obwohl sie das Internet nicht nutzen würden. Ihnen wurde später ein Vertragsentwurf mit dem teuersten Paket zugeschickt. Der Sohn habe sich dann jedoch um den Widerruf gekümmert.

Und zwei Familien aus dem Brunnental und aus Nendingen berichteten davon, dass sie an der Haustür ein zweites Mal hätten unterschreiben sollen, da der Online-Vertragsabschluss angeblich nicht geklappt habe. Erst ein Anruf bei der Hotline der Deutschen Glasfaser habe dann ergeben, dass alles in Ordnung sei. „Glasfaser ist ja eigentlich eine gute Sache, aber so wie manche der Vertreter in Tuttlingen vorgehen, macht sich die Deutsche Glasfaser das Projekt selbst kaputt“, urteilt die Frau aus dem Brunnental.

Im Rathaus nur wenige Beschwerden

Bei der Stadt Tuttlingen, die den angestrebten Ausbau unterstützt, seien nur wenige Beschwerden angekommen, sagt Pressesprecher Arno Sprecht. „Es ist jedoch oft vorgekommen, dass die Bürger sich auch noch ergänzend durch Mitarbeiter der Stadt beraten lassen wollten. Dies haben wir immer gerne gemacht und konnten so auch einigen Bürgern ihre Verunsicherung nehmen“, so Specht.

Habe es tatsächlich Beschwerden gegeben, sei man immer direkt auf den Vertriebsleiter der Deutschen Glasfaser zugegangen.

Die Deutsche Glasfaser selbst sagt, dass ein derartiges Vorgehen von Vertretern nicht akzeptabel sei. „Das ist nicht in unserem Sinne“, bekräftigt Glasfaser-Mitarbeiter Thomas Straßer. Würden solche Einzelfälle bekannt werden, gäbe es mit den entsprechenden Mitarbeitern Gespräche oder auch Schulungen.