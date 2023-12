Glaseinsatz am Eingang eines Friseurgeschäfts eingeschlagen

Tuttlingen

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Sonntag bis Dienstagmorgen absichtlich einen Glaseinsatz an der Eingangstür eines Friseurgeschäfts in der unteren Vorstadt eingeschlagen. Durch die Tat entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Veröffentlicht: 06.12.2023, 14:15 Von: sz