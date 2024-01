Das kann ja was werden: Beim SC Freiburg gibt es seit dem Wochenende noch mehr Verwechslungspotenzial, wenn es um die Nachnamen der Spieler geht.

Fangen wir mal an. Bisher hatten die Kommentatoren die Herausforderung, einen Matthias Ginter, Innenverteidiger, und Christian Günter, Außenverteidiger - aktuell verletzt - auseinander zu halten. Etwas schwieriger ist es dann im Mittelfeld und Sturm. Da gilt es, Nicolas Höfler und Lucas Höler sauber zu trennen.

Wir hätten da noch eine Idee

Ein drittes Namenspaar, vermutlich das schwerste von allen, könnte bereits am kommenden Spieltag zur Herausforderung für die Kommentatoren werden, wenn der Sportclub in Bremen spielt. Denn der Verein aus dem Breisgau hat Attila Szalai vom Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim geliehen. Der saß am vergangenen Samstag im Europa-Park-Stadion sogar auf der Bank. Allerdings für die Kraichgauer. Weil aber Philipp Lienhart verletzungsbedingt fehlen wird und Manuel Gulde wegen einer gelb-roten Karte ebenfalls nicht zur Verfügung steht, könnte Szalai direkt in der Innenverteidigung auflaufen. Und damit mit Roland Sallai für graue Haare vor dem Mikrofon sorgen.

Falls leicht zu verwechselnde Namen ein neues Verpflichtungskriterium sein sollten, hätte ich noch einen Vorschlag. Denn im Kader gibt es ja auch noch Maximilian Philipp… Fehlt eigentlich nur noch die Verpflichtung von Philipp Max!