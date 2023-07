Gesundheitsamt warnt vor Hitze

30 Grad und noch mehr: Es ist heiß in diesen Tagen, und möglicherweise wird es noch heißer. Das setzt vielen Menschen zu: Kopfschmerzen, Erbrechen, Kurzatmigkeit bis hin zu psychischer Überlastung — all diese Symptome träten bei andauernder Hitze auf, erläuterte John Paul Fobiwe, Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Tuttlingen bei der Kommunalen Pflegekonferenz am Freitag in Wurmlingen. Deshalb arbeitet das Amt an einem Hitzeaktionsplan.

Ein Hitzeaktionsplan ist derzeit noch nicht verpflichtend. Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder hat 2020 beschlossen, bis 2025 eine flächendeckende Erstellung von Hitzeaktionsplänen in Kommunen voranzutreiben. Auf Bundesebene soll es ein Gesetz dazu geben, noch ist allerdings nicht absehbar, wann.

John Paul Fobiwe, Leiter des Gesundheitsamts im Kreis Tuttlingen. (Foto: Dorothea Hecht )

Vulnerable Gruppen im Fokus

Dennoch ist der Kreis dran am Thema. Besonders im Fokus seien dabei vulnerable Gruppen, so Fobiwe. Hochbetagte, Kinder, Leute mit Vorerkrankungen oder die regelmäßig Medikamente einnehmen. Dabei soll es darum gehen, wie Pflegeheime und andere Einrichtungen auf heiße Tage und Wochen reagieren können, aber auch um Aufklärung, besonders von Menschen, die schwer erreichbar seien, weil sie alleine lebten. Immer wieder komme es vor, dass ältere Menschen im Sommer mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden müssten, sagt Fobiwe. Die Diagnose: Dehydrierung.

„Wir müssen wieder vermehrt auf andere aufpassen. Eine Willkommenskultur, die müssen wir überall leben“, fordert er. Denkbar seien auch mehr Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Plätzen, eine Plakatkampagne, mehr Aufklärung über Krankenkassen und Ärzte, „aber auch die Bevölkerung muss sich gut auskennen“, sagt Fobiwe. Und sich gegenseitig helfen.

4500 Hitzetote

IIm Sommer 2022 sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts etwa 4500 Menschen infolge von Hitze in Deutschland gestorben. Auf dem Heuberg gab es im Juni einen Hitzealarm. Klar sei für ihn deshalb, so Fobiwe: „Hitze ist die neue Herausforderung.“