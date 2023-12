„Dieses Geschäft ist geschlossen“, „Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ oder einfach ein Schild „Zu vermieten“: Zum Jahresende haben in bester Innenstadtlage gleich mehrere Geschäfts zugemacht oder die Schließung angekündigt. Für die verbleibenden Händler sind das düstere Vorzeichen. Doch sie treten auch selbstbewusst auf und nehmen die Tuttlinger in die Pflicht.

Das Angebot ist da

„Das mit ’Only’ ist schrecklich“, sagt Andrea Dittrich-Meurer, die das Bekleidungsgeschäft „Aust“ an der Oberen Hauptstraße betreibt. Die Kette „Only“ in der Königstraße wird zum Jahresende schließen. Auch wenn die Mitarbeiterinnen keine Gründe dafür angeben, kann man davon ausgehen, dass es wirtschaftliche sind, die das Aus besiegelten.

Andrea Dittrich-Meurer führt das Modegeschäft "Aust". (Foto: Ingeborg Wagner )

Auch Carmen Gotzhein vom „Laufwerk“ macht das Sorgen. „Je mehr Leerstände es gibt, desto mehr verliert die Stadt an Attraktivität“, befürchtet sie. Dennoch: Das Angebot in Tuttlingen sei da, es gebe praktisch nichts, was man nicht kaufen könne.

Auffallend ist, dass die Laufkundschaft fast ganz weggebrochen ist. Carmen Gotzhein

Sie wünscht sich mehr Unterstützung der Stadt für gemeinsame Aktionen in der Innenstadt, wie in den Jahren zuvor. Ein gelungenes Beispiel aus einer anderen Stadt zeigt sie als Foto auf ihrem Handy: „Liebe Leute, lasst’s Euch sagen, tolle Geschenke gibt’s in jedem Laden!“ Hochwertig gemacht und flächendeckend plakatiert. Gotzhein: „Das gefällt mir.“

Kaum noch Laufkundschaft

Sie hat ihr Stammpublikum und spricht deshalb davon, dass das Jahr für sie zufriedenstellend gewesen sei. Aber: „Auffallend ist, dass die Laufkundschaft fast ganz weggebrochen ist.“ Und so schlecht wie dieser Dezember sei noch selten einer gewesen, fügt sie an.

Wenn Andrea Dittrich-Meurer einen Tag von ihren sechs Öffnungstagen schließen würde, dann wäre das der Samstag. „Die Kunden sind dann weg“, sagt sie. Auch sie hat an diesem Tag nur noch bis 14 Uhr auf, denn am Nachmittag komme ja keiner.

Wir alle leben vom Umsatz. Und nicht davon, dass man in anderen Städten einkaufen geht. Andrea Dittrich-Meurer

Grund zum Jammern habe sie aber nicht, sie habe „tolle Kunden“, die ihr die Treue halten. Sie legt sich ins Zeug mit einem regelmäßigen Whatsapp-Status der neuen Mode und antwortet auch spätnachts noch auf Nachrichten von Kundinnen.

Und sie und ihr Team bieten regelmäßig Aktionen an, so wie Panettone und Espresso, das es am Samstag im Laden gab. Sie sagt: „Wir alle leben vom Umsatz. Und nicht davon, dass man in anderen Städten einkaufen geht.“

Der Onlinehandel lockt viele

Ronja Weininger zieht mit ihrem "Mädchenzimmer" bald um. (Foto: Lisa Klebaum )

Ronja Weiniger vom „Mädchenzimmer“ sieht auch die wachsende Online-Konkurrenz als Problem an. „Viele haben komplett verzerrte Preisvorstellungen durch Billig-Shops im Internet“, sagt sie. Bei ihr ist der Samstag am Umsatzstärksten. „Da nehme ich in drei Stunden manchmal mehr ein, als an einem Acht- Stunden-Tag“, sagt sie. Allerdings hätten die vielen Baustellen, an denen in der letzten Zeit um ihr Geschäft an der Weimarstraße gebaut wurden, für weniger Kundschaft gesorgt.

Ich habe von der einen Baustelle in der Donaustraße erfahren, als ich davor stand. Ronja Weiniger

„Ich weiß, dass man bauen muss, wenn man eine Innenstadt attraktiv halten möchte. Aber so viele Baustellen gleichzeitig war für mich schwierig“, sagt sie und ergänzt: „Vor allem hätte ich mir mehr Kommunikation gewünscht. Ich habe von der einen Baustelle in der Donaustraße erfahren, als ich davor stand. Und das war ja schon die Umleitung zu meinem Laden, wegen der anderen Baustelle in der Weimarstraße.“ Insgesamt würden die Menschen mittlerweile häufig online bestellen oder in größere Städte zum Einkaufen gehen.

Ein unguter Kreislauf

Und genau da beißt sich die Katze in den Schwanz, findet Catherine Römer von Römer Spitzentee an der Helfereistraße. Wer sich darüber beklage, dass es in Tuttlingen keine schönen Geschäfts gebe und daher nicht mehr hier einkaufe, der könne davon ausgehen, dass es immer weniger attraktive Läden geben wird.

Catherine Römer berichtet über kritische Kundenstimmen zur Innenstadt. (Foto: Ingeborg Wagner )

Die Fußgängerzone sei schön saniert, findet sie, nun gehe es darum, dafür zu sorgen, dass sich die Leute dort gerne aufhalten würden. Und sie wie auch andere Ladenbetreiber bekommen von vielen Kunden die Rückmeldung, dass sie das derzeit nicht tun würden.

Viele Kunden sind kritisch

Woran das liegt? Römer gibt einige Kundeneinschätzungen weiter: Dass es in der Innenstadt fast keine Deutschen mehr gebe, dass dort Jugendliche und junge Erwachsene ihr Unwesen trieben. Und nicht zuletzt deshalb, weil den Menschen schnuckelige Cafés oder Restaurants fehlen würden. Und statt attraktiver Geschäfte vor allem Döner- oder Handy-Läden vertreten seien. Ein ähnliches Bild nimmt auch Sabrina Münch vom Stoffgeschäft „Stoffeffekt“ wahr: „Viele der Menschen, die vermehrt in der Innenstadt unterwegs sind, sind nicht unbedingt mein Zielpublikum.“

Um einen Wandel zu erreichen, brauche es ein Zusammenspiel von allen Beteiligten, meint Catherine Römer, und nennt Stadt, den Gewerbe- und Handelsverein ProTUT und jeden Einzelhändler, der etwas verändern möchte. Allerdings sei Citymanager Kai Keller bestimmt schon seit über einem Jahr nicht mehr bei ihr gewesen, meint sie.

Das „Mädchenzimmer“ zieht um

Ronja Weiniger zieht sich im kommenden Februar mit ihrem Geschäft aus der direkten Innenstadt zurück und eröffnet an der Königstraße neu - schräg gegenüber vom Légère Hotel. „Da hab ich erstens mehr Platz sowie größere Schaufenster und zweitens ist das Parkplatzproblem dort noch entspannter“, sagt sie. Der Umzug findet dann wohl in einer Nacht-und-Nebel-Aktion statt. Denn: „Ich kann es mir nicht leisten, meinen Laden eine Woche lang für den Umzug zu schließen.“

Viele kommen gezielt zu ihr

Zu Sabrina Münch von „Stoffeffekt“ kommen die Kunden gezielt und oft auch außerhalb, „weil ich in der Region mit der einzige Laden bin, der so viel Auswahl an Stoff anbietet“, sagt sie. Dass die Leerstände mehr werden, lautet eine ihrer Befürchtungen. Zuletzt hätte es eine Umfrage der Einzelhändler von der Stadt gegeben. Sie ist gespannt auf das Ergebnis, beziehungsweise welche Konsequenzen die Stadt daraus zieht.