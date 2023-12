Ach. Die Adventszeit ist immer so langweilig. Man weiß ja gar nicht, was man tun soll. Nichts geschieht, es gibt nichts zu tun. Außer ständiger Besinnung. Öde!

Abhilfe naht

Zum Glück hat sich eine gewisse Frau xxx (Ich kenne den richtigen Namen!) etwas einfallen lassen, um mir diese besinnliche Zeit ein bisschen aufregender zu gestalten. Und hat ihr Diensttelefon auf meine Handynummer umgestellt. Vielen Dank dafür!

Die Anrufer des Amts für Bodendenkmalpflege in Bonn landen nun bei mir. Anfangs war ich barsch und unfreundlich. Vor allem zu den Menschen, die gleich dreimal hintereinander angeläutet haben, weil sie nicht begreifen wollten, dass das tatsächlich nicht die Nummer von Frau xxx ist. Sondern ganz allein meine.

Manche waren richtig nett

Mit ein paar anderen haben sich nette Gespräche entwickelt, und nach vier, fünf Tagen bin ich in meiner neuen Rolle aufgegangen: „Guten Tag, mein Name ist xxx, was kann ich für sie tun?“ Oder „Grüß Gott, haben Sie vielleicht ein hübsches Bodendenkmal für mich? Eins aus Stein und Sand?“ Leider waren 99 Prozent der Gesprächspartner nicht mit Humor gesegnet. Der Austausch endete meist abrupt und in einem empörten Ausruf: „Sie sind ja gar nicht Frau xxx.“ Da kann ich nun wirklich nix für.

Aber bitte recht großzügig

Deshalb fahre ich nun eine andere Linie. Ich gehe nicht mehr ans Handy, stattdessen springt die Mailbox an. „Hier ist der automatische Anrufbeamte des Landesamts für Bodendenkmalpflege. Alle unsere Mitarbeiter sind bereits im Weihnachtsurlaub. Karten, Geld und Geschenke senden Sie bitte an folgende Adresse....“ Und Leute, lasst euch nur nicht lumpen! (iw)