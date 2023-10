Geparkten Porsche angefahren und geflüchtet

Am Dienstag, im Zeitraum von 13.45 Uhr bis kurz nach 17 Uhr ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen das Fahrzeugheck eines Porsche Macan gefahren, der im Mühlenweg abgestellt war. Ohne sich zu melden oder sonst um den am hinteren Stoßfänger des Porsches angerichteten Sachschaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon, teilt die Polizei mit. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461 941‐0, entgegen.