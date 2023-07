Gelbe Säcke werden in Tuttlingen verteilt

Ab sofort werden im Stadtgebiet von Tuttlingen sowie in den drei Ortsteilen wieder Gelbe Säcke verteilt. Das teilt das Landratsamt Tuttlingen mit. Mehrere Tuttlinger Vereine übernehmen demnach die Aufgabe und bringen eine Rolle Gelbe Säcke in jeden Haushalt.

Die Säcke sind nur zum Sammeln von Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, Verbundstoff und Metall bestimmt. Da sich die durchsichtigen Gelben Säcke vom Müllwerker gut kontrollieren lassen, werden bei der Abfuhr auch nur richtig befüllte Säcke mitgenommen. Andersfarbige und falsch befüllte Säcke erhalten einen roten Hinweisaufkleber und bleiben daher stehen.

Wer bis Anfang September noch keine Gelben Säcke erhalten hat oder möglicherweise vergessen worden ist, kann telefonisch bei der Abfallberatung unter der Telefonnummer 07461/9263400 oder per Mail unter [email protected] eine Nachlieferung bestellen. Außerdem können ab Mitte September wieder Gelbe Säcke an folgenden zwei Ausgabestellen im Stadtgebiet abgeholt werden: im Landratsamt, Bahnhofstraße 100 und im Weltladen, Schulstraße 1. Gewerbebetriebe holen sich die Gelben Säcke bitte wie bisher direkt bei der Firma Remondis in Talheim, im Brenntenwäldle 1, ab.