Stadt und Landratsamt Tuttlingen werden demnächst einen außergewöhnlichen Mitarbeiter begrüßen können: einen Avatar. Die sind nicht alle blau, wie der gleichnamige Hollywood–Streifen einem weismachen will.

Ein Avatar ist nichts anderes als eine virtuelle Kunstfigur, die Millionen von Gestalten annehmen kann. Er kann auch eine Sie sein, groß oder klein, blond oder dunkel, doch das ist eigentlich nebensächlich. Spannend ist, wozu der Avatar eingesetzt werden soll.

Überall gibt es Hindernisse

Das Ziel ist, die Barrierefreiheit für Menschen mit Hörproblemen auf den Webseiten von Stadt und Kreis zu verbessern. Mithilfe eines digitalen Gebärdesprachen–Avatars. Denn Gehörlose stoßen überall auf Hindernisse.

Wir hoffen, dass das entsprechend verbessert wird, und auch das Mundbild natürlicher wirkt. Wolfgang Egle, Vorsitzende Gehörlosenvereins Donau–Heuberg

Bei Ämtergängen sind auf Gebärdensprachendolmetscher angewiesen, so Wolfgang Egle, Vorsitzender des Gehörlosenvereins Donau–Heuberg. Solche Dolmetscher seien rar, sodass die Suche nach einem Übersetzer bis zu sechs Wochen Vorlaufzeit braucht.

Dieser Verein testet den Prototypen

Er und einige Vereinsmitglieder sind Teil des bundesweiten Beteiligungsprojekts zur Einführung des Avatars. Bestimmte Inhalte, wie der Schwerbehindertenausweis sowie der Antrag von Sozialleistungen, sollen damit virtuell in Gebärdensprache gedolmetscht werden.

Der Avatar steht voraussichtlich schon im August erstmals für Testzwecke zur Verfügung. „Wir werden gerne entsprechende Tests durchführen“, so Wolfgang Egle. In der ersten Version des Avatars gab es kaum Mimik. „Wir hoffen, dass das entsprechend verbessert wird, und auch das Mundbild natürlicher wirkt“, nennt er seine Wünsche.

Die Aufgabe ist komplex

Internet–Experten aus verschiedenen Kommunen und Kreisen arbeiten zusammen mit der Firma Charamel am Avatar–Prototypen. Die Firma leistet dabei die Programmierarbeit, die Kommunen liefern Texte und Infos, um den Avatar „zu füttern“.

Empfohlene Artikel Gebärdensprache Online-Assistent soll Gebärdensprache übersetzen q Friedrichshafen

ie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bürgerbüro, der Öffentlichkeitsarbeit, dem Sozialbereich und der Digitalisierung im Rathaus Tuttlingen liefern entsprechende Infos zu, die die Entwicklung voranbringt.

So einfach das klingt, so komplex ist diese Aufgabe: Der Avatar muss möglichst menschlich und natürlich aussehen, um Gebärden richtig ausdeuten zu können. Dazu gehören auch Mundbewegungen und differenzierte Gesten. Das Testpublikum überprüft jede neu entwickelte Regung des Avatars.

Die Avatare haben bald Dienstbeginn

In nicht mehr allzu ferner Zukunft steht die Fertigstellung des Prototyps an, der dann jede Menge allgemeingültiger Infos in Gebärden deuten kann. Anfang 2024 sollen die ersten Avatare ihren Dienst antreten.

Schon jetzt hat sich viel getan, um Menschen mit Handicap eine bessere Teilhabe im digitalen Bereich zu ermöglichen. So hat die Stadt Tuttlingen alle Videos auf ihrer Website mit Untertiteln versehen. Und es gibt bereits zwei Übersetzungen in Gebärdensprache: ein Video, bei dem die Webseite erklärt wird, und eines zu Tuttlingen.

Das wird bereits angeboten

Aber: „Alle Videos so darzustellen, ist nicht machbar für uns“, erklärt Stadtsprecher Arno Specht. Dafür bräuchte es einen zusätzlichen Mitarbeiter, der die Videos dreht und bearbeitet. „Wir versuchen ja aber alles Mögliche“, heißt es weiter.

Auch für Menschen mit Sehbehinderung. Dazu gehört Audiotranskription auf einer gesammelten Seite. Das ist eine Verschriftlichung hörbarer Inhalte, quasi Sprache zu Text. Auf allen Seiten der Website gibt es eine Vorlesefunktion. Texte, Bild– und Linkbeschreibungen sind entsprechend angepasst für Screenreader, also besondere Bildschirmleseprogramme.

Vorlesefunktion integriert

Die Homepage des Landkreises Tuttlingen wurde gerade komplett erneuert und ging Anfang Juni an den Start. Auch dabei wurde eine Vorlesefunktion für alle Texte auf der Homepage integriert. Sowie eine kontrastreiche Darstellung bei Layout und Design, um die Vorgaben der Barrierefreiheit zu berücksichtigen, so Muriel Eikmeyer, Pressesprecherin des Landratsamts.

Zurück zum Avatar: Ziel des Projekts ist es, dass er nicht nur programmierte Texte in Gesten umdeuten kann. Künftig soll er von jeder Stadt und jedem Landratsamt, das den Avatar nutzt, mit individuellen Informationen gespeist werden können, um den Bürgern den bestmöglichen Service zu bieten.

Das ist noch Zukunftsmusik

Dabei kann auch ausgewählt werden, ob mit einem Kind, einem Mann, einer Frau, einer älteren Person oder einer ganz anderen Figur gesprochen werden soll. „Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch Zukunftsmusik“, so Arno Specht.