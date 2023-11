Der SC 04 Tuttlingen richtet am 6. Januar 2024 in der Tuttlinger Mühlau-Sporthalle wieder ein hoch dotiertes Hallenfußballturnier für aktive Mannschaften aus. Die Anmeldephase läuft noch bis zum 30. November.

Bis zur 23. Auflage 2019 firmierte das Turnier unter dem Namen „Aesculap-Cup“. 2024 steht nach einer mehrjährigen Pause die erste Auflage des „B. Braun-Cups“ an. „Wir freuen uns, dass wir den Cup wieder aufleben lassen können“, sagt Martin Klumpp, im SC-Vorstand für den Bereich Öffentlichkeit zuständig. Der Sieger des Wanderpokal-Turniers erhält 2500 Euro Preisgeld. Der Verlierer des Endspiels gewinnt 1000 Euro, der Dritte 500 Euro und der Vierte 200 Euro.

„Zu diesem Turnier lädt der SC 04 Tuttlingen hauptsächlich höherklassige Vereine ein, wobei auch einige Vereine aus der Tuttlinger Umgebung die Möglichkeit haben, an diesem einzigartigen Hallenturnier in einer der größten Sporthallen unserer Region teilzunehmen“, heißt es in einer Mitteilung. Stand Montag waren ‐ neben zwei Mannschaften des Ausrichters ‐ der FC 08 Villingen, der VfR Stockach, die SpVgg Trossingen und die U 19 des SSV Reutlingen gemeldet. Damit der Cup ausgetragen werden kann, benötigt der Veranstalter mindestens zehn Zusagen. 15 Mannschaften können maximal teilnehmen.

Anmeldungen: Andreas Probst, Trainer und Sportmanager des SC: andreas.probst@sc04-tuttlingen.de.