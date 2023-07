Der Din–A4–Umschlag, den Frank Butsch überreichte, war dick gefüllt. Nicht etwa mit Geldscheinen, aber vielleicht am Ende bares Geld wert. Der Ressortleiter Handel des Tuttlinger Gewerbe– und Handelsvereins ProTUT gab die gefüllten Unterschriftenlisten weiter, die in den vergangenen Wochen in den Tuttlinger Geschäften ausgelegen hatten. Diese sollen nun in die Online–Petition eingefügt werden, die die Vollsperrung der L277 zwischen Nendingen und Tuttlingen verhindern will.

Unterschriften müssen eingepflegt und kontrolliert werden

„Wir sind zufrieden. Die Menschen waren sehr gerne bereit, zu unterschreiben. Das gibt uns Rückenwind“, sagte Butsch. Wie viele Unterschriften zusammengekommen sind, kann er nicht genau sagen. Er schätzt zwischen 300 und 400. Das steht erst genau fest, wenn die Unterschriften eingearbeitet sind.

Ich bin verhalten optimistisch, dass wir zu einer guten Lösung kommen werden. Steffen Tanneberger

Butsch sagt zwar, es habe Kunden gegeben, die in seinem Sportgeschäft nicht mehr unterschrieben haben, weil sie dies schon woanders taten. Doppelungen sind bei solchen Aktionen aber nicht auszuschließen.

Große Unterstützung: Grenze um 300 Prozent überschritten

Alle Unterzeichner werden dann in der Online–Petition gelistet, die der CDU–Ortsverein Mühlheim–Stetten Anfang Juni gestartet hat. Nach eineinhalb Monaten sind mehr als 5000 Unterstützer zusammengekommen, mit mehr als 4500 die große Mehrheit aus dem Landkreis Tuttlingen. Das notwendige Quorum von 1400 Unterschriften ist damit schon um 323 Prozent übererfüllt.

Mit den Unterschriften aus der ProTUT–Aktion sollen die 6000 Unterstützer erreicht werden. Das ist das Ziel, das die CDU um Initiator Steffen Tanneberger ausgegeben hat. „Dass ProTut hunderte Unterschriften für unsere Petition gesammelt hat, zeigt uns: Es ziehen hier wirklich alle an einem Strang“, erklärt er.

Listen sollen in Freiburg und Stuttgart überreicht werden

Die starken Signale, die Bürger, Handel, Wirtschaft und Politik senden, könne man beim Regierungspräsidium in Freiburg und beim Verkehrsministerium in Stuttgart nicht übergehen. „Ich bin daher verhalten optimistisch, dass wir zu einer guten Lösung kommen werden. Umso wichtiger ist es jetzt, die Petition weiter zu unterstützen und den Druck aufrecht zu erhalten“, sagt Tanneberger.

Geplant ist, die Unterschriften persönlich an das RP und das Landesministerium zu übergeben. Dafür sei man in Abstimmung, sagt Tanneberger. Außerdem hofft er darauf, dass Vertreter der Petition zu dem geplanten Gespräch mit Ministeraldirektor Berthold Frieß in Nendingen eingeladen werden, „um dort den mehr als 5000 Unterzeichnern eine Stimme zu geben“.