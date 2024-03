Gefühlschaos rund um Linda, der Feinoptikerin aus dem Kreis Tuttlingen in der Dating-Show „First Dates Hotel“. Er will, sie nicht - und ihr eigentliches Date hat nur Augen für eine andere. Verwirrend? Absolut! Hier der Reihe nach:

Bestes Wetter, eine coole Location, lauter schöne Leute: So stellt sich die Vox-Serie „First Dates Hotel“ auf Mallorca dar. Die Frau oder den Mann fürs Leben treffen - diese Möglichkeit bekommen die Teilnehmer bei einem gemeinsamen Abendessen.

Max reagiert schockverliebt

Linda Schulz (36) hat das Experiment gewagt. Am Montagabend ist die Folge mit ihr ausgestrahlt worden. Wer es verpasst hat, kann sich die Zusammenfassung bei RTL anschauen.

Die junge Frau mit den langen, blonden Haaren kommt im Fernsehen gut rüber. Sympathisch, authentisch, mit leichtem Dialekteinschlag. Der Typ, mit dem sich schnell ein Gespräch entwickelt. Und vielleicht sogar mehr? Das zumindest hofft Max (32), Außendienstler aus Kröning, der Linda am Pool kennengelernt hat. Bei ihm sprangen sofort die Funken über, sagt er, er habe sich sofort verknallt.

Ein Abend mit Philipp

Nur: Die Macher der Show haben für die Feinoptikerin einen anderen möglichen Traummann ausgesucht, mit dem sie ihr Date hat. Philipp, 34, IT-Berater aus Wien. Der wiederum hat bereits ein Auge auf die 29-jährige Kim geworfen und reagiert auch ein bisschen enttäuscht, als er bemerkt, dass er den Abend mit einer anderen verbringen soll.

Ich bin eher die Bestellerin." Linda Schulz

Hört sich gemein an, ist es aber nicht. Linda und Philipp erleben eine tolle Zeit miteinander, sie reden, sie lachen, haben sich viel zu erzählen. Die Reiselust verbindet sie. Doch es gibt auch Unterschiede: Er kocht gerne, sie gar nicht. „Ich bin eher die Bestellerin.“

Schon jahrelang Single

Ein etwas ungutes Gefühl beschleicht Philipp, als er mitbekommt, dass die Frau aus dem Kreis Tuttlingen schon acht Jahre lang Single ist. Wieso das? Die 36-Jährige meint, sie sei nicht so extrem auf der Suche gewesen. „Ich wohne in einer relativ kleinen Stadt, da kennt jeder jeden. Da war eh nie das Ziel, da jemanden kennenzulernen“, sagt sie.

Und - gibt es ein zweites Date zwischen ihnen? Definitiv nicht. Linda wirkt geradezu erleichtert, als Philipp ihr sagt, dass sie eine sehr angenehme, echt sympathische Frau sei. Aber die Wellenlänge nicht ganz passe und der Funke eben nicht übergesprungen sei.

Was ist mit Max?

Philipp bleibt auf der Insel, weil er und Kim Gefühle füreinander spüren.

Und Linda? Erhört sie Max, der ihr einen kurzen Brief schreibt, indem er bekennt, dass er sie gerne wiedersehen möchte? Samt Schokolade, was tatsächlich echte Begeisterungsstürme bei Linda entfacht.

Erneutes Treffen, diesmal bei Kerzenschein

Die beiden treffen sich bei Kerzenschein im Hotelgarten. Sie beginnt die Aussprache mit dem Killersatz „Ich glaube, wir müssen reden...“, um dann festzustellen, dass es bei ihnen beiden ja wohl eher freundschaftliche statt romantische Gefühle sind, die vorherrschen. Oder? Bei Max nicht, er spürt durchaus etwas Romantisches.

Doch es nützt nichts: „Ich kann ja nichts für meine Gefühle“, meint Linda. Bei ihr hat es offensichtlich nicht gefunkt.

Jetzt geht es wieder nach Hause

Sie fliegt nach Hause. Als Single, so, wie sie gekommen ist. Aber reich an Erfahrungen. „Nicht nur die Show an sich, auch die Crew und die ganzen Leute am Set kennenzulernen, war toll“, meint sie.