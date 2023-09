Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen: Obwohl sich der Tuttlinger Gemeinderat in der Sitzung vom 17. Juli für die Beibehaltung der unechten Teilortswahl ausgesprochen hat, wollen die Fraktionen der LBU und der FDP das Verfahren für die Kommunalwahl im kommenden Jahr noch einmal thematisieren. Die Gefahr einer Wahlanfechtung samt Neuwahl könnte auf den letzten Drücker vielleicht noch abgewendet werden.

Wird Tuttlingen ein zweites Tauberbischofsheim?

Viel zu entscheiden, gibt es am zweiten Sonntag im Juni für die wahlberechtigten Tuttlinger. Dann steht neben der Europa- auch die Kommunalwahl an.

Ob das Ergebnis der Abstimmung über die Besetzung der lokalpolitischen Gremien dann aber auch Bestand hat, bleibt in der Folge abzuwarten.

Denn: Die unechte Teilortswahl in Tuttlingen ist wahrscheinlich nicht rechtmäßig, wie ein Präzedenzfall zeigt. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte die Kommunalwahl in Tauberbischofsheim 2019 nach einer Klage für ungültig erklärt, weil eine Bürgerin ihren Ortsteil im Vergleich mit den anderen gemessen an der Einwohnerzahl nicht richtig repräsentiert sah.

Stimmen zählen bei Wahlen sehr unterschiedlich

Dies trifft auch auf Tuttlingen zu und könnte bei der Beibehaltung der unechten Teilortswahl zu einem Problem werden, weil im Vergleich von Kernstadt zu den Ortsteilen Möhringen, Nendingen und Eßlingen nicht jede Stimme gleich viel zählt.

Wenn wir es dabei belassen und einer klagt, dann haben wir ein Problem. OB Michael Beck

Während die Kernstadt bei mehr als 30.000 Einwohnern 23 Sitze (ein Sitz pro 1304 Einwohner) im Gemeinderat hat, entsendet Möhringen fünf Räte bei gut 4000 Einwohnern (ein Sitz pro 800 Bürgern). Nendingen hat drei Sitze bei 2900 Einwohnern (ein Sitz pro 966 Bürger), Eßlingen einen bei 300 Einwohnern.

„Wir wussten schon lange, dass die Verhältnisse nicht so sind, wie die Gleichheit der Stimme bei der Wahl das garantieren soll. Dass jede Stimme in der Stadt den gleichen Wert hat, das läuft bei uns weit auseinander“, hatte Oberbürgermeister Michael Beck in der Gemeinderatssitzung im Juli gesagt und eindeutig vor den Konsequenzen gewarnt, die die Beibehaltung der unechten Teilortswahl haben kann.

„Wenn wir es dabei belassen und einer klagt, dann haben wir ein Problem“, meinte das Stadtoberhaupt. Dann wäre der Gemeinderat handlungsunfähig und dürfte keine Beschlüsse mehr fassen.

LBU will Wahlverfahren der Rechtsprechung anpassen

Dies will auch die Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) vermeiden, die einen Antrag zu Ausgestaltung der unechten Teilortswahl gestellt hat.

Darin fordert die Fraktionsvorsitzende Ulrike Martin, dass die Verwaltung einen „beschlussfähigen Vorschlag“ erarbeiten soll, der die bisher festgelegte Sitzzahl der Wohnbezirke beziehungsweise der Ortsteile der Stadt Tuttlingen im Gemeinderat der „aktuellen Rechtsprechung anpasst“.

Möhringen und Eßlingen sollen zusammen weniger Sitze haben

Die unechte Teilortswahl sei in der Gemeindeordnung Baden-Württembergs „ausdrücklich als ein möglicher Wahlmodus der Kommunalwahl“ vorgesehen, schreibt Martin, die das Verfahren zusammen mit ihrer Fraktion nicht ablehnt. Viel mehr soll die unechte Teilortswahl in Tuttlingen angepasst werden.

Der Vorschlag ist, dass Möhringen und Eßlingen als Bezirk zusammengefasst werden und statt sechs Sitzen künftig noch vier haben. Auf die Kernstadt Tuttlingen würden 25, auf Nendingen drei Sitze entfallen. Damit, so Martin, würden „Ungleichheiten auf ein geringes Maß reduziert“. Möhringen/Eßlingen kämen auf einen Quotienten von 1075 Bürgern pro Sitz.

Ungleichheit reduzieren

Bei der Kernstadt Tuttlingen wären es 1200 Bürger pro Sitz. Bei Nendingen weiterhin 966 Bürger pro Sitz. In ihrem Antrag erklärt die LBU zudem, bereits im Juli einen mündlichen Antrag auf die Veränderung der unechten Teilortswahl gestellt zu haben. Die Verwaltung, die viele Alternativen erarbeitet hatte, hatte letztlich aber die Abschaffung des Wahlverfahrens präferiert.

Auch die FDP hat sich mit einem Antrag zu dem Thema gemeldet. Hans-Peter Bensch, Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion, hatte bei der Sitzung im Juli schon darauf hingewiesen, dass der Beschluss, die unechte Teilortswahl beizubehalten, gegen geltendes Recht verstoßen würde und sich die FDP vorbehalte, diesen Sachverhalt auf Rechtmäßigkeit zu überprüfen.

FDP mahnt, kommen so den Pflichten eines Gemeinderates nicht nach

In ihrem Antrag bittet sie nun von Oberbürgermeister Beck, Stellung zu der rechtlichen Beurteilung des Gemeinderatsbeschlusses zu nehmen. Dadurch wolle man auch den Pflichten als Gemeinderat nachkommen, Recht und Gesetz zu wahren.

„Dies wäre mit dem Beschluss des Gemeinderates zur unechten Teilortswahl nicht mehr gewährleistet“, schreibt Bensch zusammen mit den weiteren FDP-Räten Herbert Spägele und Thomas Kattler.

Verwaltung bremst: Auf die Tagesordnung erst im Februar 2024

Ob und wie schnell das möglich ist, muss abgewartet werden. Stadtsprecher Arno Specht erklärt auf Anfrage, wenn Anträge der Fraktionen gestellt werden, „dann werden wir diese auch behandeln.“ Wann das Thema frühestens auf die Tagesordnung des Gemeinderates gesetzt werden darf, müsse geprüft werden.

Legt man diese zugrunde, kann der Gemeinderat sich frühestens im Februar 2024 mit der unechten Teilortswahl befassen. Stadtsprecher Arno Specht

Zunächst sei der Beschluss des Gemeinderates für die Verwaltung bindend. Für eine Wiederaufnahme gelte danach eine Frist von sechs Monaten. „Legt man diese zugrunde, kann der Gemeinderat sich frühestens im Februar 2024 mit der unechten Teilortswahl befassen“, sagt Specht.

Viel Zeit bis zum Urnengang bleibt danach nicht, weshalb die LBU auch erklärt: „Die Zeit drängt, da für die Kommunalwahl und deren Vorbereitung klare, der aktuellen Rechtsprechung angepasste Verhältnisse geschaffen werden müssen.“ Sollte es dennoch bei dem Verfahren der unechten Teilortswahl in Tuttlingen bleiben, dann haben vielleicht die Gerichte das letzte Wort.