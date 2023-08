Gedämpfte Stimmung am Arbeitsmarkt

Im August waren im Agenturbezirk Rottweil–Villingen–Schwenningen insgesamt 11.444 Männer und Frauen arbeitslos, 768 Personen mehr als im Vormonat (plus 7,2 Prozent). Im Vorjahresvergleich liegt der Anstieg bei 1144 Personen (plus 11,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote in der Region Schwarzwald–Baar–Heuberg beträgt 4,0 Prozent. Im Land Baden–Württemberg liegt die Quote bei 4,1 Prozent.

Mit der anhaltend schwachen Konjunktur gestaltet es sich für Arbeitslose zunehmend schwieriger, eine neue Beschäftigung zu finden. „Aufgrund des hohen Fachkräftebedarfes in vielen Branchen halten Arbeitgeber zwar an ihrer Belegschaft fest, aber wir sehen, dass die gemeldete Nachfrage nach neuen Mitarbeitenden nachlässt“, erläutert Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit die aktuelle Situation. So nahm im Agenturbezirk die Zahl der Arbeitslosen, die wieder in eine Erwerbstätigkeit einmünden, gegenüber dem Vormonat ab. Die Abkühlung bei der Personalnachfrage wird laut dem Institut für Arbeitsmarkt– und Berufsforschung (IAB) daraus sichtbar, dass die Zahl der offenen Stellen bundesweit rund zehn Prozent unter dem Niveau des Vorjahres liegt. Erfreulicherweise stieg die Zahl neu gemeldeter Stellen bei der Agentur für Arbeit Rottweil–Villingen–Schwenningen im August um 142 Arbeitsstellen gegenüber dem Vormonat an.

Im Kreis Rottweil waren im August 2596 Personen arbeitslos, 72 Männer und Frauen mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent. Im Landkreis Tuttlingen waren im August 3612 Arbeitslose gemeldet, 326 Personen mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. Im Schwarzwald–Baar–Kreis waren 5236 Menschen arbeitslos gemeldet, 370 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich ebenfalls um 0,3 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent.

In beiden Rechtskreisen stieg im August die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr: Die Agentur für Arbeit betreut im Rahmen der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III) 4937 Arbeitslose (plus 399). Bei den Jobcentern waren zuletzt 6507 Arbeitslose (plus 369) gemeldet (Rechtskreis SGB II).