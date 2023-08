Das Tuttlinger Gauklerfest wandert aus der Innenstadt zu „Sommer im Park“: Am Freitag und Samstag, 18. und 19. August, wird das Zelt am Birkenhain am Donauufer zur Bühne für „moderne“ Gaukler, Straßenkünstler, Akrobaten, Clowns, Comedians und Musiker.

Start ist um 14 Uhr

Am Freitag um 14 Uhr geht es los. Mit dabei sind am ersten Tag: Herr Strunk aus Berlin, der seinen Diabolos ein wahres Eigenleben einzuhauchen versteht, um die Flummis in atemberaubender Geschwindigkeit springen und fliegen zu lassen.

Herr Strunk aus Berlin ist beim Gauklerfest dabei. (Foto: )

Dann kommt Professor Bubbles. Er schöpft die Magie der Seifenblasen voll aus. Mit Hilfe von Licht und Musik präsentiert der Freiburger in seiner Show surreale Seifenblasen–Effekte.

Seiltänzerin, Akrobatin und Bauchrednerin in einem

Und Silea aus Berlin ist das personifizierte Varieté: Anmutige Seiltänzerin, tollkühne Dompteurin, kokette Akrobatin, Bauchrednerin, Magierin und freche Entertainerin. „Eine charmante One–Woman–Show der Extraklasse“, heißt es in der Ankündigung. Bis 21 Uhr ist an diesem Tag Programm.

Federleicht durch die Show

Dann zum Samstag, der bereits um 11 Uhr mit Gaukeln startet.

Liam Wilson und Julia Pinter aus Berlin alias Pilko Pilko kreieren in ihrer Partner–Jongliershow mit vielfältigen Jongliertechniken, Comedy, Pantomime und Magie eine zeitgenössische Zirkusshow.

Laura Dilettante gibt sich die Ehre beim Gauklerfest. (Foto: pr )

Jens Ohle bietet mit seinem Mix aus visueller Komik und moderner Standup–Comedy Unterhaltung pur. Zwischen Akrobatik, Jonglage und „Hamburger Schnauze“ navigiert der Comedian sein Publikum federleicht durch die Show.

Stelzentänzer mit besonderer Grazie

Das Münchener „Zebra Stelzentheater“ schafft Freiräume für Fantasien; Träume und Visionen. Die charmanten Stelzentänzer erobern im Nu die Herzen der Zuschauer.

Laura Dilettante schließlich bietet mit „Palais Ambulante“ Erste Hilfe für Spinner und Sympathisanten. Die Kosmopolitin singt und spielt selbstgeschriebene Lieder, alte Jazz–Stücke, Kabarett–Lieder aus Zwanziger Jahren und ungewöhnliche Coverversionen.

Gegen 20 Uhr schließt sich mit „Vollfett“ das Abschlusskonzert mit den KAUboys an.

Bambusbaustelle für die ganze Familie

Zudem verwandelt sich ganztägig am Samstag eine Wiesenfläche mit roten Sonnensegeln, 4000 Bambusstäben, Liegestühlen, Sonnenschirmen und den Bauwerken der Gäste zum Bambusparadies. Diese Bambusbaustelle soll als Kreativprogramm für die ganze Familie vertstanden werden.