Galerie lädt zu Schreibwerkstatt und Literaturwettbewerb

Die Galerie der Stadt Tuttlingen veranstaltet im Rahmen der Tuttlinger Jahresausstellung eine Schreibwerkstatt unter der Leitung von Christine Leutkart am Samstag, 16. Dezember, von 15 bis 18 Uhr. Die Galerie bittet um Anmeldung per E-Mail an [email protected].

Die Jahresausstellung mit Gemälden, Skulpturen, Drucken, Fotografie, Videokunst und anderen künstlerischen Techniken spiegelt die Vielfalt von aktueller Kunst wider, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Betrachten der Werke werden Empfindungen und Assoziationen geweckt, manche Themen machen neugierig oder lösen Erinnerungen an persönliche Eindrücke und Erlebnisse aus. Einzelne Werke fordern sogar dazu auf, ganze Geschichten zu ersinnen.

Unabhängig von der Teilnahme an dieser Schreibwerkstatt können zur Ausstellung entstandene Texte zu einem Wettbewerb eingereicht werden, ebenfalls per E-Mail an [email protected]. Teilnehmende können sich auf ein oder mehrere Kunstwerke beziehen und diese als Impulsgeber für Eine-Minuten-Geschichten heranziehen. Aus den eingereichten Texten trifft eine Jury eine Auswahl, die in einem Booklet veröffentlicht wird. Als Abschluss des Wettbewerbs findet am Sonntag, 7. Januar, um 11 Uhr die Präsentation des Booklets sowie eine öffentliche Lesung in der Galerie statt.