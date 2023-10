Ein Attentäter in Brüssel erschießt zwei Menschen und wird dabei gefilmt. Das Video wurde über die sozialen Medien tausendfach geteilt. Kein Einzelfall. Auch in Tuttlingen kam es vor einigen Wochen zu einem Todesfall am Busbahnhof. Das Opfer wurde unter anderem auf dem Boden liegend gefilmt. Auch dieses Video wurde zigfach weitergeleitet.

Über die sozialen Medien und über den Messenger Whatsapp verbreiten sich solche Videos in sekundenschnelle und geraten dann teilweise auch in Hände von jungen Schülern, wie es bei den Videos aus Tuttlingen der Fall war.

Filmen gilt als Straftat

Dabei ist das Filmen einer verstorbenen Person eine Straftat: „Prinzipiell geht das Recht am eigenen Bild auf die Angehörigen einer verstorbenen Person über.

Diese können eine Strafanzeige bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erstatten, beziehungsweise zivilrechtliche Schritte gegen die verantwortlichen Personen einleiten“, erklärt Nicole Minge, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz im Gespräch mit unserer Redaktion.

Da die Priorität in der Versorgung der Patienten liegt, unternehmen unsere Mitarbeiter nicht die Aufklärung der Zuschauer. Thorsten Lang

Denn seit 2020 gilt: Wer verstorbene Menschen fotografiert oder filmt, der wird künftig mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft. Der Bundestag hat einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen, der auf einen baden-württembergischen Antrag im Bundesrat zurückgeht.

Bislang galt eine Strafbarkeitslücke

„Ein solches Verhalten dürfen wir nicht durchgehen lassen. Denn das ist eine tiefe Missachtung des Persönlichkeitsrechts des Toten. Und es ist auch ein Schlag ins Gesicht der trauernden Angehörigen“, sagte Justizminister Guido Wolf (CDU) damals.

In der heutigen Zeit ist es immer öfter der Fall, dass Umstehende das Handy zücken und Bilder oder Videos von den Ereignissen machen. Thorsten Lang

Wolfs Meinung teilt auch Manfred Weber (CSU), Chef der Fraktion der Europäischen Volkspartei: „Wir müssen die sozialen Medien zivilisieren. Das was in der realen Welt verboten ist, muss auch in der digitalen Welt verboten sein.“

Aufgrund einer Strafbarkeitslücke waren bislang so genannte Gaffer-Fotos bei Unfällen und Unglücksfällen von Toten straflos.

Auch Rettungskräfte sind erkennbar

Die Videos aus Tuttlingen zeigen nicht nur den Verstorbenen, sondern in einer Sequenz auch Rettungskräfte, die versuchen, ihn wiederzubeleben. Zahlreiche Menschen laufen an der Situation vorbei, bleiben stehen, laufen zurück. „Die Videos sind mir in diesem Fall nicht bekannt“, sagt Thorsten Lang, Leiter des DRK-Rettungsdienstes.

Situationen, in denen Menschen heimlich filmen oder fotografieren, erlebt er allerdings oft. „In der heutigen Zeit ist es immer öfter der Fall, dass Umstehende das Handy zücken und Bilder oder Videos von den Ereignissen machen. Leider ist dies auch oft damit verbunden, dass die Personen störend auffallen und teils unqualifizierte Kommentare abgeben“, sagt er.

Priorität gilt den Patienten

Große Diskussionen mit den Filmern gibt es trotzdem nicht. Denn: „Da die Priorität in der Versorgung der Patienten liegt, unternehmen unsere Mitarbeiter nicht die Aufklärung der Zuschauer“, sagt Lang.

Kleine Hinweise gebe es trotzdem. „In extremen Fällen, in denen wir eventuell auch angegangen oder behindert werden, schalten wir zur Sicherheit des Patienten und zu unserer eigenen Sicherheit die Polizei ein“, ergänzt er.

Ob die Filmer im Tuttlinger Fall nun eine Strafe erwartet oder nicht, liegt also in den Händen der potentiellen Angehörigen. Bislang seien die Videos der Polizei allerdings nicht bekannt.