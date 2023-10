FV Möhringen grüßt weiter von der Tabellenspitze

In der Fußball-Bezirksliga badischer Schwarzwald hat der FV Möhringen sein Auswärtsspiel bei der SG Riedöschingen/Hondingen gewonnen und grüßt von der Tabellenspitze. Der SV TuS Immendingen unterlag daheim den SV Hinterzarten, die SG Kirchen-Hausen verlor auswärts beim TuS Bonndorf.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SG Riedöschingen/Hondingen ‐ FV Möhringen 2:3 (1:0). ‐ Möhringen fand sofort ins Spiel hinein und agierte dabei recht druckvoll. Doch der Gastgeber überstand diese Phase der Gäste und nutzte dann einen Fehler von Möhringen zum 1:0 aus. Und gleich nach der Pause legte Nik Fluk nach einer Ecke den Ball per Kopf zum 2:0 der SG auf. Doch Möhringen traf bald nach einer Flanke in die kurze Torecke zum 2:1. Und drückte auf den Ausgleich, der gelang. In der 86. Minute vergab Tobias Zolg das 3:2 der Gastgeber. Im Gegenzug traf dafür Möhringen zum Auswärtssieg. ‐ Tore: 1:0 Tobias Zolg (34.), 2:0 Mohamed Tandogan (46.), 2:1 Lukas Klüppel (50.), 2:2 Kevin Switalla (60.), 2:3 Jonathan Bell (87.). ‐ SR: Chris Schäper (Villingen). ‐ Z.: 150.

SV TuS Immendingen ‐ SV Hinterzarten 1:2 (0:1). ‐ Beide Teams agierten vor der Pause mit offenem Visier. Immendingen hatte über sein gutes Pressing den sicheren Start. Doch dann kam der Gast auf und umspielte bei der Führung noch den Torhüter der Gastgeber. Auch nach der Pause startete der Gastgeber gut. Doch dann setzte Hinterzarten den Ball aus 16 Metern zum 2:0 in die lange Torecke. Durch ein schönes Solo, als noch der Gästetorhüter ausgespielt wurde, kam Immendingen auf 1:2 heran. In der 90. Minute vergab man den Ausgleich. Als das leere Tor nicht getroffen wurde. ‐ Tore: 0:1 Kevin Steiert (39.), 0:2 Manuel Birkle (55.), 1:2 Ilir Vokshi (68.). ‐ SR: Benedikt Fleig (Brigachtal). ‐ Z.: 100.

TuS Bonndorf ‐ SG Kirchen-Hausen 3:1 (0:0). ‐ Bonndorf startete stark. Dabei vergab Bonndorf drei Hochkaräter und scheiterte mit einem Elfmeter an Gästetorhüter Pascal Stihl (25. Minute). Auch nach der Pause agierte der Gastgeber recht druckvoll. Nach einem langen Ball gelang per Kopfball die Führung. Und nach einer Flanke ebenfalls per Kopf das 2:0. Kirchen-Hausen setzte aber eine Direktabnahme zum 2:1 ins Netz, ehe Marco Morath das 3:1 per Kopfball vorbereitete. ‐ Tore: 1:0 Jannik Thurau (61.), 2:0 Niklas Bernhart (69.), 2:1 Andy Krukenberg (73.), 3:1 Niklas Bernhart (87.). ‐ SR: Leonardo Vallone (Waldshut). ‐ Z.: 260.

Kreisliga A 2 Bodensee

Hattinger SV ‐ AFC Rinia Singen 2:1 (1:1). ‐ Tore: 0:1 Bledor Hysena (17.), 1:1 Burhan Pitzner (19.), 2:1 Gökhan Bagci (82.). ‐ SR: Jonas Schupp (Konstanz). ‐ Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte AFC Rinia Singen (90.+8).

SG Liptingen/Emmingen ‐ SG Tengen-Watterdingen/Büsslingen 2:0 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Matthias Strey (12.), 2:0 Lukas Öhler (82., /Strafstoß). ‐ SR: Karsten Küpfer (Bermatingen)

Kreisliga A 3 Bodensee

SV Bermatingen ‐ FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 0:2 (0:0). ‐ Tore: 0:1 Nico Marks (52.), 0:2 Patrick Seifried (84.). ‐ SR: Niklas Schuble (Singen)

SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen ‐ FC Überlingen II 1:0 (0:0). ‐ Tor: 1:0 Tim Schell (56.). ‐ SR: Metin Yildirim (TSV Harthausen)

Kreisliga C 4 Bodensee

Hattinger SV II (Flex) ‐ FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen II 0:4 (0:2). ‐ Tore: 0:1 Stefan Ott (14.), 0:2 Jens Kabisreiter (26.), 0:3 Darian Preuss (57.), 0:4 Andreas Greb (71.). ‐ SR: Dahir Mahmud (Engen)

SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen II ‐ FC Walbertsweiler/Rengetsweiler III 2:0 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Volker Bücheler (7.), 2:0 Philipp Wachter (63.). ‐ SR: Markus Helten (Emmingen-Liptingen)

SG Liptingen/Emmingen II ‐ FSG Zizenhausen/Hi/Ho III – Die Gastmannschaft trat nicht an.