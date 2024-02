Führungswechsel bei der Tuttlinger Polizei: Matthias Preiss wird ab Freitag, 1. März, kommissarisch die Leitung des Reviers übernehmen. Er folgt auf den bisherigen Revierleiter Matthias Wörner, der eine neue Herausforderung angenommen hat.

Ex-Revierleiter doziert über Polizeitaktik

Und plötzlich ging alles ganz schnell. Eigentlich sollte Wörner, der seit Mai 2019 in Tuttlingen verantwortlich war, erst Ende März die Donaustadt verlassen. Nun geht er bereits einen Monat früher und wechselt zur Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen.

Dort wird der 54-Jährige als Dozent im Bereich Einsatzlehre unterrichten. „Das umfasst die Polizeitaktik. Wie bewerte ich eine Lage, wie reagiere ich auf Bedrohungen, welche Position nehme ich dann ein“, erklärt Wörner.

Die Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen ist für die Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes des Landes Baden-Württemberg zuständig (Foto: Archiv )

Wegen der Kollegen in Tuttlingen habe er den Wechsel nicht angestrebt, sagt der vierfache Familienvater. „Vom Revier her hat es wunderbar gepasst.“ Vielmehr erhalte er durch den Neuanfang an der Polizeihochschule wieder mehr Gestaltungsfreiheit. In den nächsten beiden Tagen will sich Wörner von den Kollegen verabschieden.

Wie lange Preiss Revierleiter bleibt, ist offen

Sein Nachfolger wird sein Stellvertreter. Vorerst übernimmt Matthias Preiss kommissarisch die Leitung des Tuttlinger Polizeireviers. „Ich wünsche ihm, dass es länger so bleibt“, sagt Wörner. Möglicherweise, so Preiss, werde die Stelle, die für den höheren Dienst vorgesehen ist, aber auch noch einmal ausgeschrieben.

Ich konnte vorher schon nahtlos einspringen Matthias Preiss

So oder so wird der 48-Jährige aber weiter an der Donau für Recht und Ordnung sorgen. „Ich bin Tuttlinger, das ist mein Beritt - ob als Leiter oder als Stellvertreter. Ich bin im Thema und es wäre schade, deshalb zu wechseln“, sagt er, der selbst erst vor wenigen Wochen von den bevorstehenden Veränderungen erfuhr.

„Der Zeitpunkt war schon überraschend. Aber wenn dem Wunsch nach Veränderung so entsprochen werden kann, ist das doch positiv.“

Der Wechsel von Wörner ist unter den Tuttlinger Polizisten bereits kommuniziert worden, das Organigramm des Polizeireviers wurde bereits angepasst.

Eine Einarbeitungszeit wird Preiss aufgrund der Kurzfristigkeit nicht bekommen, aber wohl auch nicht benötigen. „Ich konnte vorher schon nahtlos einspringen und kann es auch jetzt“, sagt Preiss, dessen Stellvertreter Michael Kästle ist, aktuell Leiter des Bezirksdienstes.

Nach seiner Zeit in Tuttlingen zog es schon Jörg Rommelfanger zur Hochschule in Villingen-Schwenningen. (Foto: Archiv )

Fast fünf Jahre lang war Wörner Chef im Tuttlinger Polizeirevier. Der gebürtige Schweinfurter, der vorher bei der Bundespolizeidirektion am Flughafen Frankfurt/Main tätig war, folgte damals auf Jörg Rommelfanger. Dieser war ebenfalls zur Polizeihochschule nach Villingen-Schwenningen gewechselt.