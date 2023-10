Von Azat E. fehlt weiter jede Spur. Der 17-Jährige hatte am Sonntag die Wohnung seiner Familie verlassen und war zuletzt am Stadtgarten in Tuttlingen gesehen worden. Möglicherweise versucht der Jugendliche, in seine türkische Heimat zurückzukehren.

Jugendlicher lebt erst seit April in Deutschland

Zwei Tage nach dem Verschwinden hatte die Polizei Azat E. am Dienstag zur Fahndung ausgeschrieben. Es sei durchaus davon auszugehen, dass sich der Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet.

Die Kollegen sind jetzt dabei, den Weg von Azat E. zu rekonstruieren. Dieter Popp

Erst im April war er nach Tuttlingen gekommen, wohin seine Eltern schon vor zwei Jahren ausgewandert waren. Aufgrund des kurzen Aufenthalts in Deutschland ist Azat E. der deutschen Sprache nicht mächtig, erklärt die Polizei.

Diese hatte in den vergangenen Tagen die Umgebung rund um den Stadtgarten und den Bahnhof abgesucht. Ohne Ergebnis. Auch nach dem Fahndungsaufruf habe es keine Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, sagt Dieter Popp von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz. „Die Kollegen sind jetzt dabei, den Weg von Azat E. zu rekonstruieren.“

Videoaufnahmen werden ausgewertet

Dazu werden nun Aufnahmen vom Bahnhof sowie der Unterführung am Aesculap-Kreisel ausgewertet, sagt Popp. Dadurch will man Hinweise bekommen, ob und wie Azat E. Tuttlingen gegebenenfalls verlassen hat. Zuletzt war er von einem Bekannten am Stadtgarten gesehen worden. Zudem wird in den Obdachlosen-Unterkünften der Stadt nach ihm gesucht.

Von Azat E. ist nur bekannt, dass er ein schwarzes T-Shirt getragen haben soll. Er hat wohl weder Ausweispapiere noch Gepäckstücke sowie nur eine geringe Menge Bargeld bei sich. Ein vermutlich von ihm mitgeführtes Handy ist nicht in Betrieb.

Polizei bittet um Hinweise

Der 17-Jährige ist schlank, hat kurze schwarze Haare und ist etwa 160 Zentimeter groß. Personen, die Angaben zum Verbleib oder Aufenthalt des Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Tuttlingen, Telefon 07461/9410, oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.