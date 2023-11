„Frühstück bei Tiffany“ kommt auf die Bühne

Die Theater-Abosaison in der Stadthalle Tuttlingen geht am Dienstag, 28. November, mit dem Stück „Frühstück bei Tiffany“ weiter. Die literarische Vorlage lieferte der US-amerikanische Schriftsteller Truman Capote (*1924, †1984). Die Roman-Inszenierung des Altonaer Theaters nach der gelobten Broadway-Version von 2013 entstand in Kooperation mit den Schauspielbühnen in Stuttgart und begeistert Nostalgiker und Fans von Audrey Hepburn ebenso wie Theaterfreunde.

Wer kennt nicht Holly Golightly? Audrey Hepburn hat der Romanfigur in der Verfilmung von 1961 unter der Regie von Blake Edwards ein unsterbliches Gesicht verliehen. Ganz nebenbei brachte der Kinohit mit „Moon River“ einen Welthit hervor. Anders als im Film spielt die Geschichte auf der Bühne wie in der Romanvorlage im New Yorker Partytrubel der 1940er Jahre. Dort ist die fast neunzehnjährige Holly eine geheimnisvolle Ausnahmeerscheinung. Sie mischt das Nachtleben auf und bezaubert die Männer durch ihre Ausstrahlung, ihre Schlagfertigkeit und ihren entwaffnenden Charme. Sie lässt sich zwar gerne von ihnen einen luxuriösen Lebensstil finanzieren, bewahrt aber immer ihre Freiheit. Manchmal jedoch, wenn ihr alles zu viel wird, gibt es nur einen Ort, der sie beruhigt: Tiffany, der berühmte Juwelier in der Fifth Avenue mit seinen glitzernden Diamanten in der Auslage. Hollys Nachbar, ein junger Schriftsteller, den sie, obwohl er anders heißt, stets Fred nennt, beobachtet ihr turbulentes und glamouröses Leben, während er versucht, seine eigene Existenz zu ordnen und seine Karriere voranzutreiben. Und er verfällt ihrem Charme, obwohl sie ihn davor gewarnt hatte, sich in ein wildes Geschöpf wie sie zu verlieben …

Wer die hinreißende Geschichte live auf der Bühne erleben möchte, bekommt jetzt Karten in drei Kategorien ab 24,10 Euro (inklusive Gebühren). Zu haben sind sie bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen, online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter Telefon 07461/910996.