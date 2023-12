Ich möchte an dieser Stelle ein Geständnis ablegen: Ich war dabei, ich war’s! Ich war Teil jener Generation von 15-Jährigen, die Deutschland gern verleugnen möchte. Geschämt hat man sich für uns, blamiert haben wir das Land! Ja, wir haben ihn so richtig versaut, den ersten PISA-Test. Mathe: versagt! Deutsch: versagt! Naturwissenschaften? Wir wussten damals gar nicht, was das ist.

2000 war das, und seit ein paar Tagen wissen wir: In 23 Jahren hat sich nichts geändert. Sie können immer noch nix, die 15-Jährigen!

Tut mir leid, ihr Teenager da draußen, ich weiß, wie es sich anfühlt. Die ganze Last des defekten Bildungssystems auf euren Schultern.

Ihr wisst schon, was jetzt passiert, oder? Lehrpläne werden auf den Kopf gestellt, das Gymnasium vermutlich auf elf Jahre verkürzt (Wir müssen die Kinder mehr fordern! Früher in den Arbeitsmarkt!), dann auf 15 erhöht (Die Kinder brauchen mehr Zeit! Mehr Projektarbeit! Eine Ausbildung parallel!), neue Kooperationsschulen werden eingeführt, total gehypt, dann zum biggest fail des Jahres gekürt, Werkrealschulen kriegen wieder einen neuen Namen und am Ende gehen doch alle auf die Realschule - das mit dem Gymnasium hat sich einfach nicht bewährt.

Tja, ihr Lieben, und das alles nur, weil ihr lieber Zeit mit Instagram und 30-Sekunden-Videos auf Tik Tok verbringt als mit euren Hausaufgaben! Schämt euch!

Aber jetzt mal halblang. Wisst ihr, was wir 15-Jährigen damals gemacht haben? Snake auf dem Nokia 3210 gezockt, und zwar bis der Bildschirm voll war - es war geil!

Abi haben wir trotzdem gemacht, Ausbildungen auch und sogar studiert. Ziemlich viele sind übrigens Lehrer geworden... huch, ist da ein Fehler im System!? Ich freu mich schon auf PISA 2046!