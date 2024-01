Tagelange Minustemperaturen haben ihre Folgen: Am Elias-Schrenk-Haus in der Tuttlinger Nordstadt ist am Dienstagabend ein Hydrant zerborsten. Der Wasseraustritt war so massiv, dass der Vorfall die Feuerwehr auf den Plan rief. Gemeinsam mit den Stadtwerken (SWT) nahm sie den Hydranten vom Wassernetz. Er wurde am Mittwoch von den SWT durch einen neuen ersetzt.

Riss im Hydranten am Elias-Schrenk-Haus. (Foto: Feuerwehr/Andreas Hand )

Ursache für den Defekt waren die starken Nacht- und Tagfröste, teilen die SWT auf Nachfrage mit. Offenbar war von dem Hydranten ein Bauwasseranschluss für die Baustelle am Elias-Schrenk-Haus gelegt worden. Das Pflegeheim wird derzeit saniert, die Baustelle läuft schon seit Monaten. Die Leitung war zwar isoliert, das reichte aber gegen die Kälte offenbar nicht aus.

SWT: Freiliegende Wasserleitungen isolieren

Die SWT weisen darauf hin, dass sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich „freiliegende Wasserleitungen im Winter vor Frost geschützt werden müssen“. Oft seien nächtliche Minustemperaturen Ursache, dass Wasserleitungen im Garten oder Wasserzähler einfrieren. Auch im Frühjahr könne „eine auftauende, geplatzte Wasserleitung schnell den ganzen Keller unter Wasser setzen“.

Am Elias-Schrenk-Haus waren die Einsatzkräfte rechtzeitig zur Stelle, das Haus blieb vom Wasser verschont. Für die SWT gehören Vorfälle wie dieser „zum üblichen Tagesgeschäft, um die Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger in Tuttlingen sicherzustellen“.