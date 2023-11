Tuttlingen

Frost kann Wasserleitungen beschädigen

Tuttlingen

Friert ein Wasserzähler ein, können erhebliche Kosten entstehen. (Foto: Stadtwerke Tuttlingen )

Auch wenn die Temperaturen für November noch recht mild sind, ein einziger Nachtfrost kann schon genügen, um ungeschützte Wasserleitungen im Außenbereich zum Platzen zu bringen. Die Stadtwerke Tuttlingen nehmen daher laut Pressemitteilung die drei Trinkwasserbrunnen in der Weimarstraße, in der Nendinger Allee und in Möhringen außer Betrieb, damit diese schadenfrei über den Winter kommen.

Veröffentlicht: 10.11.2023