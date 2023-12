Fritzle von der Resterampe probt den Zwergenaufstand

Es reicht heutzutage aus, sich hinzustellen und sich auf die Brust trommelnd zu posaunen: „Ich bin der Beste!“ Machen Sie das ein paarmal vor Publikum, denn das ist dabei immens wichtig, und schon muss Ihnen geglaubt werden. Das wusste schon Muhammad Ali: „I’m the greatest!“ Nur im Vergleich zu Friedrich Merz war es Ali wirklich.

Merz ist nicht Ali

Die Zeiten sind schwierig, die Ampel irrlichtert, gar keine Frage, aber meistens geht einem doch Fritzle von der Resterampe auf den Zeiger. Denn das fleischgewordene Konterfei von Mr. Burns - Atomkraftwerkbesitzer, Ausbeuter und Turbokapitalist aus der Cartoon-Serie „Die Simpsons“ - wird nicht müde herumzukrakeelen, dass er der Beste, ja der bessere Kanzler ist. „Sie können es nicht!“ hat er Kanzler Olaf Scholz kürzlich ins Ohr geflüstert.

C-Ware nach Armin Laschet

Das ließ aufhorchen: Ein Greis, dem man in der freien Wirtschaft nicht genug Aufmerksamkeit zuteil werden ließ, versuchte sich in der CDU nach vorne zu drängeln. Nun dabei war er gerade einmal nur dritte Wahl, wohlgemerkt nach dem Großmeister des Nichts-Könnens - Armin Laschet. Aber wer nicht zeigen muss, dass er auch nichts kann, der kann das tagtäglich in die Kameras blasen.

Wärst du doch im Sauerland geblieben

Aber wenn ich mir das so recht überlege, vielleicht haben wir Fritzle einfach falsch verstanden. Weiß Merz etwa, wie die Sache mit dem Nicht-Können richtig geht? Die Karre mit Volldampf gegen die Wand fahren und nicht im Tempo eines Sonntagsfahrers, der bei schönem Wetter durchs Sauerland juckelt? Hätte er es einfach verständlich gesagt. „Ich kann’s auch nicht!“ Aber selbst das kann er nicht.