Die Nachrichten aus der Medizintechnikbranche häufen sich: Kleinere Betriebe schließen sich zusammen, Mittelständler übernehmen kleinere Firmen und bei einigen steigen sogar große, ausländische Investoren ein. Dass die Branche im Umbruch ist, lässt sich nicht mehr leugnen. Konsolidierung und Konzentration sind die Stichwörter. Doch woran liegt das? Fünf Gründe.

1. Eine Verordnung macht den Unternehmen das Leben schwer

2012 kam der Skandal um die minderwertigen Brustimplanate der französischen Firma PIP vor Gericht. Jahrelang wurde danach um ein Gesetz in der Europäischen Union gefeilscht, das solche Skandale verhindern soll. Seit 2017 ist die EU-MDR, die Medical Device Regulation, in Kraft. Viele Negativ-Prognosen der Medizintechnikbranche in und um Tuttlingen bewahrheiten sich nun. Auch wenn diverse Übergangsregelungen gelten und Änderungen im Gespräch sind: Der Aufwand ist enorm, der Mehrwert nicht immer ersichtlich.

Nicht nur neue, auch bestehende Instrumente und andere Produkte müssen ein komplett neues, aufwändigeres Zulassungsverfahren durchlaufen. „Die Kosten sind das Hauptthema bei den Regulierungen“, sagt Julia Steckeler, Geschäftsführerin des Branchenverbands Medical Mountains. „Die Anforderungen könnten die Unternehmen stemmen, aber die Kosten sind so in die Höhe geschossen, dass die kleineren Produkte nicht mehr rentabel sind.“ Das hat Konsequenzen: Firmen nehmen einzelne Produkte vom Markt, hören ganz auf oder wechseln die Rollen - vom Hersteller zum Lieferanten.

Thomas Volzer, Geschäftsführer von Vomed und Landesinnungsmeister der Chirurgiemechanik, hat das selbst erlebt. „Anfangs hatte ich einen Qualitätsmanager, dann zwei. Dann haben wir es gegenrechnet: Wir haben mehr für die Untersuchungen bezahlt als wir damit Umsatz gemacht haben.“ Danach beschränkte er sich auf sein Kerngeschäft: Lieferantentätigkeiten.

2. Gleich mehrere Kosten steigen an

Die Bewältigung der Coronapandemie und die Folgen des Kriegs in der Ukraine haben die globalen Lieferketten beeinträchtigt. Und die Medizintechnik hängt am Weltmarkt. Nicht nur für Rohmaterialien und Zulieferstücke. Die Exportquote liegt laut dem Branchenverband BVmed bei rund 66 Prozent.

Wie viele andere kämpft die Medizintechnikbranche mit der dramatischen Kostenentwicklung: durch steigende Energie- und Rohstoffpreise, durch steigende Logistik- und Frachtkosten, durch erhöhten regulatorischen Aufwand, aber auch durch Inflation und höhere Lohnkosten. „Alle Kosten kann man nicht weitergeben“, weiß Volzer. Einige Firmen können diese Kosten nicht mehr stemmen, ihnen droht die Insolvenz.

3. Branche ist geprägt durch diese Unternehmen

Laut BVmed sind in Baden-Württemberg insgesamt rund 850 Medtechunternehmen ansässig. Die Branche ist stark mittelständisch geprägt, 93 Prozent der Unternehmen beschäftigen weniger als 250 Personen. Deutschlandweit gibt es 12.000 Kleinstunternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern in der Medizintechnik.

In Tuttlingen selbst ist die Branche vielleicht noch kleinteiliger. Es gibt viele Betriebe mit weniger als zehn Leuten, auch noch Ein-Mann-Betriebe. Das liegt auch daran, dass das Cluster so gewachsen ist. Um große Betriebe wie Aesculap herum siedelten sich Zulieferer an. Einige wurden selbst groß, andere fanden eine Nische, sind hoch spezialisiert, aber klein.

Im aktuellen Umfeld haben es gerade kleine Unternehmen schwer. Bürokratie, Regulierungen, Verwaltung, dazu der Kampf um Fachkräfte, bei dem große Unternehmen mit höherer Bezahlung und Zusatzleistungen punkten.

„Viele kleinere Firmen suchen deshalb den Schulterschluss mit anderen. Sie können sich das Personal für bestimmte Aufgaben teilen, ihre Produkte kombinieren oder den Vertrieb gemeinsam organisieren“, erklärt Julia Steckeler. Nach der Devise: Zusammen geht es leichter als allein. Oder auch: Friss oder stirb?

4. Wer macht's?

Mit diesem Problem kämpft nicht nur die Medizintechnik. Doch besonders in dieser Branche wurden in den 1990er-Jahren viele Firmen gegründet. Und für die Firmengründer ist es langsam Zeit für die Rente.

„Es gibt viele Familienunternehmen, die die Nachfolge gut geregelt haben“, weiß Steckeler. Doch es gibt nicht immer einen Nachfolger in der Familie. „Und manche fragen sich auch, ob man es den Kindern raten soll, weiterzumachen“, meint Volzer angesichts der Herausforderungen. Manche hören komplett auf, anderen kommt ein attraktives Übernahmeangebot manchmal ganz recht.

5. Medizintechnik ist attraktiv

Mit Immobilien kann man kein Geld verdienen, die Automobilbranche ist sowieso unsicher, aber Medizintechnik braucht jeder, oder? Ganz unattraktiv kann die Branche nicht sein. Die niederländische Beteiligungsgesellschaft Gilde Healthcare investierte in den vergangenen Jahren gleich in zwei Firmen im Kreis Tuttlingen, die chinesische Naton Medical Group ist mit Bricon schon lange im Kreis vertreten und auch die Schweizer Kontivia AG hat Beteiligungen im Landkreis. Firmen, die gut laufen, bekämen viele Angebote, sagte kürzlich ein Firmeninhaber unserer Redaktion. „Es ist jede Menge Geld auf dem Markt.“

Doch wandern mit ausländischen Investoren irgendwann auch die Firmen ab? Eine gewisse Gefahr gebe es da schon, meint Julia Steckeler. Aber: „Es ist viel Know-how und Wissen hier am Standort verankert und die kann man nicht alle mitnehmen.“ Das gilt auch für die Ausbildung. Wer Chirurgiemechaniker werden will, muss nach Tuttlingen kommen und die Ausbildungszahlen seien zur Freude der Innung relativ stabil, meint Innungsmeister Volzer.

Und nun?

Die Konsolidierung hat sicher noch nicht ihr Ende erreicht, da sind sich die Branchenverbände und Insider einig. Die Region Tuttlingen wirbt mit 400 Firmen in ihrem Medizintechnik-Cluster. Aktuelle Zahlen dazu hat Medical Mountains nicht, „aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wir von der Zahl wegkommen werden“, meint Steckeler. Die Statistik der Handwerkskammer Konstanz dürften ein Indiz dafür sein: In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Chirurgiemechanikbetriebe im Kreis Tuttlingen um 30 gesunken.

Ganz pessimistisch ist die Branche dennoch nicht. Große Tuttlinger Medizintechnikfirmen wie Aesculap, Karl Storz und KLS Martin haben allesamt hohe Investitionen am Standort angekündigt oder setzen sie schon um - das gibt auch kleineren Betrieben Zuversicht.

Was aus Sicht des BVmed und Medical Mountains aber dringend notwendig ist: Änderungen an der EU-MDR. Momentan wird das Gesetz in der EU nochmal überprüft, der Europaabgeordnete der Region, Andreas Schwab von der CDU, forderte Ende Februar im Parlament erneut längere Übergangsfristen.

Aber auch in anderen Aspekten müssten Unternehmen jetzt die Veränderungen annehmen, Strategien festlegen und so die Weichen für die Zukunft stellen, meint Steckeler. Sorgen um das Medtech-Cluster macht sie sich nicht, es gebe viel Bekenntnis zum Standort. Auch Volzer glaubt an das Cluster: „In der Hinsicht ist Tuttlingen einzigartig.“