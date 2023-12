Zum Ende des Jahres fällt das Wort „Frieden“ besonders häufig. Wir wünschen einander auf Karten und mit Händedruck eine friedliche Weihnachtszeit, „Frieden auf Erden“, verspricht der Engel im Weihnachtsevangelium den Hirten.

Nach biblischem Verständnis meint „Frieden“ nicht einfach die Abwesenheit von Krieg, sondern viel mehr: umfassendes Glück, Gesundheit und Wohlergehen des Einzelnen und der Gemeinschaft. Im politischen Sinn gewährleistet Frieden den BürgerInnen Ruhe und Sicherheit im inner- oder zwischenstaatlichen Zusammenleben.

Doch wer heute laut ausspricht, dass das neue Jahr ein friedliches werden möge, begibt sich in Gefahr, als Fantast zu gelten. Denn lesen wir die Nachrichten, dann kommt es uns so vor, als sei ein Weltfriede heute unwahrscheinlicher denn je. Hass und Rachsucht scheinen oft die Antriebsfeder für Aktivitäten in der Politik zu sein.

Die Bertelsmann-Stiftung verkündete 2022, dass sich weltweit eine schleichende Autokratisierung abzeichne: In den vergangenen zehn Jahren habe nahezu jede fünfte Demokratie an Qualität eingebüßt, darunter einst stabile Demokratien. In 13 der vergangenen 15 Jahren ist die Welt weniger friedlich geworden. Laut dem Global Peace Index hat sich der Status des Weltfriedens 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund 0,42 Prozent verschlechtert, wobei Europa eine der friedlichsten Regionen der Welt ist.

Trotz aller Krisen bleibt das Glücksempfinden gleich

Umso erstaunlicher ist das Ergebnis des World Happiness Reports der UN von 2023. Er besagt, dass trotz aller Krisen das globale Glücksempfinden der Menschen erstaunlich konstant bleibt. Gemessen wurden sechs Schlüsselfaktoren: soziale Unterstützung, Einkommen, Gesundheit, Freiheit, Großzügigkeit und die Abwesenheit von Korruption.

Auf der ersten Stelle der Glücks-Skala stehen die Finnen - trotz der sich verschlechternden Sicherheitslage in Europa durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und ihres noch nicht abgeschlossenen Nato-Beitritts. Anders sieht es bei den Deutschen aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist Deutschland von Platz 14 auf den 16. Platz gerutscht, 2021 bewegte es sich noch unter den ersten zehn Ländern.

Dieselbe Spezies, die den Krieg erfunden hat, kann auch den Frieden erfinden. Erklärung der UNESCO

Dass der Klimawandel erfolgreich bekämpft wird, zweifeln besonders die Deutschen an. Laut dem aktuellen Future Risks Report glauben 77 Prozent, dass die öffentlichen Stellen nicht ausreichend darauf vorbereitet sind, das Risiko des globalen Klimawandels zu beherrschen. 82 Prozent der Deutschen denken, dass Ungleichheiten immer gravierender werden und zu zunehmenden gesellschaftlichen Spannungen sowie sozialer Zersplitterung in ihrem Land führen könnten.

Das greift das Lebensgefühl an. Aber macht uns die Skepsis auch handlungsfähiger?

Die Folgen des Klimawandels werden zwar immer spürbarer, trotzdem erleben wir bisher noch kaum Einschränkungen. Wir machen es uns im Sessel bequem, starren nach draußen und warten auf das kommende Unheil. „Heute geht es mir gut. Aber wie wird es morgen sein?“, fragen wir uns.

Die Kluft zwischen Individuum und Gesellschaft wächst

Es herrsche eine Kluft zwischen dem, wie es den Menschen individuell gehe und dem, wie sie die Gesellschaft sehen, schreibt Psychologe und Autor Steven Pinker. Bei Befragungen fiele häufig die Antwort, persönlich gehe es einem gut, doch würden die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt immer schlechter werden.

An der pessimistischen Haltung der Menschen vermutet Pinker die Art der Berichterstattung in den Medien. Katastrophen, Mord und Totschlag bestimmten die Schlagzeilen der normalen Medien. Dabei gebe es viele positive Trends, die unser Bewusstsein nicht erreichten. So lebten die Menschen viel länger als noch vor einigen Jahren, viele Krankheiten seien besiegt, die Armut habe sich weltweit stark verringert und auch Gewalt nehme weltweit ab: „Diesen Fortschritt kann man nur erkennen, wenn man hinter die Schlagzeilen schaut“, schreibt Pinker. Er plädiert dafür, eine gewisse Exaktheit wieder zu erlangen und sich die Dinge ganz genau anzuschauen. Denn auf der Welt habe es in vielerlei Hinsicht doch einen Fortschritt gegeben. Man könne sich der zivilisatorischen Errungenschaften jedoch nie sicher sein und müsse darum kämpfen, sie zu erhalten.

Durch die neuen Medien ist heutzutage jeder dicht dran an jedem Krisenherd der Welt. Es entstehen beim Leser als natürliche Reaktion oftmals Angst und Bedrohungsgefühle.

„Es ist wichtig zu sagen: Das ist das Problem. Hier ist, was wir dagegen tun könnten“, plädiert die Psychologin Kathryn Buchanan für ein Gleichgewicht in der Berichterstattung.

Viele schlechte Nachrichten führen zu Hilflosigkeit

Zuviel Konsum von schlechten Nachrichten könne bei vielen Menschen zu einem Gefühl der sogenannten erlernten Hilflosigkeit führen, sagt Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Viele wendeten sich komplett von den Medien ab, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie ihnen helfen. Die Folge seien Informationslücken und dass die Menschen nicht mehr an demokratischen Prozessen teilnehmen könnten. Stattdessen zögen sie sich auf ihr häusliches Umfeld zurück und blendeten die Geschehnisse in der Umwelt aus.

Interessanterweise stellten Psychologen in diversen Studien fest: Wenn sich die Dinge zum Besseren entwickeln, erklären die Menschen eben immer kleinere Anlässe zur Katastrophe. Dies gilt offenbar für Menschen quer durch das politische Spektrum.

Forscher um Daniel Gilbert von der Harvard University legten Probanden wütende, freundliche und neutrale Gesichter zur Begutachtung vor. Reduzierten die Psychologen die Zahl der wütenden Fratzen, empfanden die Probanden plötzlich neutrale oder gar freundliche Gesichter als zunehmend bedrohlich. „Wenn Probleme seltener werden, betrachten wir automatisch mehr Umstände als problematisch“, so Gilbert.

Brauchen wir mehr good news?

Achten wir stärker auf negative Informationen als auf positive, um uns rechtzeitig vor kommenden Gefahren zu schützen? Wie wäre es, wenn wir öfter auch bewusst „good news“ lesen würden, um ein realistischeres Bild der Welt zu erhalten und unseren Eindruck von „Alles wird immer schlimmer“ zu korrigieren?

Nun ist es ja nicht so, dass wir uns die Katastrophen, die sich in den letzten Jahren ereignet haben, einbilden würden. Und als kämen nicht immer noch neue hinzu. Es gab die Corona-Pandemie, der Klimawandel schreitet voran, und neue Kriege halten uns in Atem.

Im vergangenen Jahr starben weltweit über 238.000 Menschen in gewaltsamen Konflikten - so viele wie nie zuvor in diesem Jahrhundert, so der Bericht des Internationalen Instituts für Wirtschaft und Frieden (IEP).

Die Erhebung fand im Juni 2023 statt, also noch vor den aktuellen Kämpfen im Gaza-Streifen.

Lenken wir den Scheinwerfer weg vom Weltgeschehen auf Deutschland, atmen wir erst einmal auf. Wir wissen uns trotz bedenklicher innenpolitischer Entwicklungen und Zerwürfnissen in der Innenpolitik in stabilen, demokratischen Verhältnissen. Auch wenn die Welt um uns herum zittert, Demokratien zusammenbrechen und neue Eskalationen provoziert werden, fühlen sich die meisten von uns gut aufgehoben. Immerhin gehört Deutschland zu einem der sichersten Länder der Welt.

Aber das ist nur die eine Seite der Wahrheit.

Diskriminierung nimmt zu, Unsicherheit ebenso

Die andere Seite ist, dass in Deutschland rechtsextreme Positionen immer selbstverständlicher werden. Die Diskriminierung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen nimmt zu. So zeigt eine aktuelle EU-Studie, dass sich Schwarze wegen ihrer Herkunft und Hautfarbe von 13 EU-Ländern in Deutschland am meisten diskriminiert fühlen.

Frauen sind in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, bei Nacht trauen sich rund 40 Prozent nicht aus dem Haus, stellte eine groß angelegte Studie des BKA (Bundeskriminalamt) 2022 fest. Viele nutzen zu später Stunde nicht den öffentlichen Nahverkehr, und 58 Prozent von ihnen meiden bei Dunkelheit Plätze oder Parks. Bei Männern ist die Quote nur halb so hoch.

Stellen wir den Scheinwerfer erneut ein und leuchten wir in unsere bundesdeutschen Wohn-, Kinder- und Schlafzimmer. Fühlen sich die Menschen wenigstens in ihrem Zuhause sicher?

Viele leider nicht. Das eigene Heim, das Geborgenheit und Schutz geben sollte, ist für viele Frauen und Kinder eine gefährliche Umgebung.

Eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen ist laut der Weltgesundheitsorganisation die häusliche Gewalt. Sie macht körperlich und psychisch krank, und im schlimmsten Fall endet sie tödlich. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet.

Die Bundesregierung gab im Juli 2023 bekannt, dass die Zahl der registrierten Gewalttaten innerhalb von Familien und Partnerschaften im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent gestiegen sei.

Auch hier: kein Grund, euphorisch zu sein.

Unter dem Scheinwerfer gerät jeder Einzelne ins Schwitzen

Gehen wir noch einen Schritt näher mit dem Scheinwerfer heran und richten seinen Strahl auf uns als einzelne Person. Auf sie, auf ihn, auf dich. Und auf mich.

Sorgen wir dafür, dass in unserem kleinen Radius - in der Nachbarschaft, im Freundeskreis und zu Hause - Friede herrscht?

Und schon gerate ich ins Schwitzen.

Für ein konstruktives Streiten gab es in meiner Kindheit keine Vorbilder. Entweder es wurde laut, Tränen flossen und die Fetzen flogen - oder man ging sich aus dem Weg.

Heute weiß ich: Zu einem friedlichen Zusammenleben gehört, dass man die eigenen Standpunkte vertreten kann, ohne aus der Fassung zu geraten. Es ist einfacher, das Gegenüber zum Idioten zu erklären und eine Kampfansage zu machen. Und viel anstrengender, das eigene Verhalten zu hinterfragen, um gegebenenfalls Veränderungen anzustreben. Auch mal nachgeben, Kompromisse eingehen und Vereinbarungen aushandeln kostet Zeit und Energie.

Aber es lohnt sich.

Denn wenn wir den Scheinwerfer zurück vom kleinen aufs große Bild richten und genau hinschauen, stellen wir fest: Hinter jedem Angriff, ob zu Hause, auf der Straße oder auf der politischen Bühne, stehen einzelne Menschen, die sich jedes Mal aufs Neue entscheiden. Entweder für die Aggression - oder für den Frieden.

In einer Erklärung der UNESCO aus dem Jahr 1986 heißt es: „Die Menschheit ist nicht zum Krieg verdammt (…) Ebenso wie Kriege im Geiste der Menschen entstehen, so entsteht auch Frieden in unserem Denken. Dieselbe Spezies, die den Krieg erfunden hat, kann auch den Frieden erfinden. Jeder von uns ist selbst dafür verantwortlich.“

Davon bin ich überzeugt: Frieden im großen Maßstab funktioniert eben nur so gut, wie es die einzelne Person schafft, ihre persönlichen Konflikte zu lösen.