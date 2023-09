Die Tuttlinger Fridays–for–Future–Ortsgruppe streikt an diesem Freitag, 15. September im Rahmen des globalen Klimastreiks auch in Tuttlingen. Dazu lädt die Ortsgruppe ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr im Stadtgarten. Von dort aus geht die Demonstration gegen 13.30 Uhr in Richtung Marktplatz, wo es um 14 Uhr einen gemeinsamen Abschluss gibt.