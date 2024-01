Freikarten für die CMT sichern

Bürgerinnen und Bürger aus Tuttlingen und Umgebung, die in diesem Jahr die Tourismusmesse CMT besuchen wollen, haben Glück: Als Bewohner der Tourismus-Region Schwäbisch Alb können sie sich für den 19. Januar Freikarten sichern.

Die CMT in Stuttgart gilt als weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit und findet 2024 vom 13. bis 21. Januar statt. Über die Mitgliedschaft im Tourismus-Verband Donaubergland ist Tuttlingen dort auch repräsentiert. Den Donaubergland-Stand findet man in Halle 6 (Baden-Württemberg-Halle).

Wer sich dafür interessiert, wie sich die Region dort vorstellt und was man sonst noch so auf der Messe entdecken kann, hat am Freitag, 19. Januar, eine günstige Gelegenheit dazu: Dieser Tag ist der sogenannte „Älblertag“, an dem sich die gesamte Schwäbische Alb mit verschiedenen Aktionen als Genussregion präsentieren wird. So wird es zum Beispiel um 13 Uhr im „Atrium“ der Messe Stuttgart eine Live-Kochshow in Kooperation mit der Zeitschrift „Alblust“ geben. Alb-Koch Marc Winter vom Restaurant & Landhotel Winter (Gomadingen) wird auf der Bühne beste Produkte der Region in leckere Gerichte verwandeln. Unterstützen wird ihn dabei Stargast Gerlinde Kretschmann.

Als besondere Aktion bietet der Schwäbische Alb Tourismus gemeinsam mit der CMT Freikarten für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Schwäbischen Alb an, zu der auch der Landkreis Tuttlingen zählt. Mit dem Aktionscode „ALBLIEBE24“ können sich alle Interessierten aus dem Landkreis auf der Webseite www.messe-stuttgart.de/cmt/besucher/tickets-oeffnungszeiten eine Freikarte für den Älblertag am 19. Januar sichern.