Was tun, wenn man eine wildlebende Katze findet, die kastriert werden sollte? Genau diese Frage hat sich jüngst eine Leserin gestellt und hat das Tier kurzerhand zum Tierarzt gebracht. Als sie die Kosten vom Tuttlinger Tierschutzverein erstattet haben wollte, bekam sie allerdings eine Absage.

Katzenfamilie im Schuppen gefunden

Mitte September hat Laura Mattes einen Anruf von ihren Eltern bekommen: „Sie haben uns angerufen und uns mitgeteilt, dass sie in ihrem Schuppen Kitten schreien hören“, erinnert sie sich. „Ich bin daraufhin sofort mit einer Katzentransportbox hingefahren und habe mich auf die Suche gemacht“, sagt sie weiter.

Auch eine Lebendfalle hätte sie dabei gehabt, um die Mutter fangen zu können. Denn: Wild lebende Katzen lassen nicht einfach mit den Händen fangen, weiß auch Birgit Ströhle, Vorsitzende des Tuttlinger Tierschutzvereins.

Leider mussten wir feststellen, dass der örtliche Tierschutz Tuttlingen uns keine finanzielle Unterstützung für die Kastration des Muttertiers gewähren wollte. Laura Mattes

Laura Mattes ist im Anschluss direkt zum Tierarzt, hat das Muttertier kastrieren lassen und sich dann an den Tuttlinger Tierschutzverein gewandt, um zumindest einen Teil der Kosten erstattet zu bekommen. Aber: „Leider mussten wir feststellen, dass der örtliche Tierschutz Tuttlingen uns keine finanzielle Unterstützung für die Kastration des Muttertiers gewähren wollte“, sagt sie.

Der Grund: Die Tierärztin in Wurmlingen, wo die Katze schlussendlich kastriert wurde, sei keine Vertragstierärztin.

Fall immer vor der Behandlung melden

Das kann auch Birgit Ströhle bestätigen, die sich an den Fall erinnert: „Es ist einfach so, dass wir mit zwei Tierärzten in der Region einen Vertrag haben. In Fridingen und in Engen. Wir bringen alle unsere Tiere dorthin“, sagt sie. Das Problem in diesem Fall sei gewesen, dass sich Laura Mattes erst nach der Kastration gemeldet hätte, erläutert die Vorsitzende.

Finderin wollte keine Panik beim Tier verursachen

„Um dem Muttertier so wenig Stress wie möglich zu unterziehen, haben wir die Katze direkt zur Tierärztin gebracht, als sie in die Lebendfalle getappt ist. Frau Dr. Harberg hat, trotz Mittagspause, die Kastration vollzogen, damit das Muttertier nicht unnötig Panik hat“, schildert Laura Mattes die Lage.

Das Einfangen der Jungtiere und der Katzenmutter hätten sie privat übernommen, um den Tierschutz zu entlasten und zu helfen. „Als dieser uns kurz angebunden und unfreundlich mitteilte, dass die Kosten keinesfalls übernommen werden, waren wir schockiert“, ärgert sie sich.

Auch darüber, „dass der Tierschutz Tuttlingen offenbar jährlich eine Pauschale in Höhe von 18.000 Euro für die Unterstützung von Wildtieren erhält“ und diese nicht nutzen würde.

Fundtierpauschale gilt nicht für wilde Tiere

Das sei laut Ströhle so nicht ganz richtig. „Wir haben die Pauschale nicht für wild lebende Katzen, sondern für Fundtiere. Also Tiere, die meistens einen Besitzer haben, der aber beispielsweise nicht gefunden werden kann, weil das Tier nicht gechipt oder registriert ist“, sagt sie.

So sei aktuell ein Listenhundmix im Tierheim, der nicht gechipt ist. Die Besitzer können nicht gefunden werden und trotzdem hätte er den Tierschutz schon eine Stange Geld gekostet. „Für solche Fälle ist die Pauschale eigentlich gedacht“, sagt Ströhle.

Oft sind Fundtiere keine wirklichen Fundtiere

Fundtiere werden oft auch ins Tierheim gegeben, ohne dass sie wirklich vermisst werden. „Oft gehen Katzen einfach spazieren, werden fälschlicherweise als ,streunende’ Katzen gedeutet und zum Tierheim gebracht.“

Aber: Auch wenn die wilde Katze in diesem Fall nicht in die Kategorie der Fundtierpauschale gepasst hätte, hätte der Tierschutzverein sich trotzdem um sie gekümmert, „aber man muss sich vorher bei uns melden. Oder vorbei kommen, wir sind tagsüber bis abends immer vor Ort“, sagt Ströhle.

Trossinger Tierschutz übernimmt Kosten

Die Kosten für die Kastration hat im vorliegenden Fall der Tierschutzverein Trossingen übernommen. Doch welches Verhalten ist in so einem Fall korrekt? „Immer erst bei uns melden“, sagt Ströhle und ergänzt: „Falls wir nicht sofort ans Telefon gehen, rufen wir auch sicher am gleichen Tag wieder zurück. Wir kümmern uns dann auf jeden Fall um das Tier“, sagt sie.