Die Fotos müssen gruselig sein: Sie zeigen eine schlafende Jasmin M. - oder ihre Leiche. Gemacht hat sie Robert S., dem vorgeworfen wird, die junge Frau im Februar dieses Jahres getötet zu haben. Er hat sie in der Nacht vor ihrem Verschwinden in ihrer Wohnung aufgesucht; die zehn Fotos auf seinem Smartphone sind laut polizeilichen Ermittlungen zwischen 0.53 und 7.53 Uhr entstanden. In der öffentlichen Verhandlung gezeigt werden sie nicht; es sind wohl auch sexuelle Handlungen zu sehen.

Doch auch ein medizinischer Gutachter kann nicht klären, ob die Abgebildete lebt oder tot ist. Möglich wäre eine solche Identifikation. Dann würde man Leichenflecken erkennen, die sich bald nach dem Tod bilden, dann wäre eventuell Gliederstarre zu sehen.

Doch beides hat der Sachverständige auf den Bildern nicht sicher feststellen können; er schließt gleichzeitig nicht aus, dass die fotografierte Person komatös sein könnte.

Jasmin M. nimmt Medikamente - auch Antidepressiva

Letzteres hängt vielleicht mit einem zweiten Komplex zusammen, zu dem er Stellung nimmt: die Medikamente, die Jasmin M. genommen hat. Da sie letztlich undefinierte „Herzprobleme“ hat, Rhythmusstörungen, zu Panikattacken neigt, nimmt sie entsprechende Mittel wie Antidepressiva oder auch leichte Erkältungssirups.

Die Dosis macht das Gift. Medizinischer Gutachter

In Kombination können die Mittel einander verstärken, bis hin zum Koma oder gar Tod des Einnehmenden. Der Gutachter zitiert den klassischen Spruch: „Die Dosis macht das Gift.“ Doch ob Robert S. ihr eine solche Kombination beigebracht hat, ob sie etwa zum Zeitpunkt der wohl letzten Fotos unter Medikamenten stand, lässt sich nicht feststellen.

Ergebnisse sind vage

„Könnte“, „vielleicht“, „nicht sicher“ - solche Begriffe fallen am sechsten Verhandlungstag des Jasmin-M.-Prozesses mehrfach. Zu Wort kommen Forensiker, Sachverständige und Gutachter, die aber letztlich keinen konkreten Zusammenhang ihrer Resultate mit Robert S. herstellen können. Zu vage sind die Ergebnisse.

Breiten Raum nimmt die Anhörung einer Ermittlerin des Landeskriminalamts (LKA) ein, die Faserspuren gesucht, gefunden und analysiert hat. Dahinter steckt die Annahme, der Täter habe den Leichnam von Jasmin M. in eine ihr selbst gehörende Decke gewickelt, aus der Heudorfer Wohnung gebracht und „entsorgt“.

Fasern der Decke in Fahrzeugen von Robert S.

Fasern der Decke werden nachgewiesen - auf dem Sofa natürlich, wo Jasmin M. oft saß, im Hausflur, an einer Schubkarre im Hof und in mehreren Fahrzeugen, über die Robert S. verfügte. Und ja, es sind überall Fasern gefunden worden - aber jeweils zu wenige, um eindeutige Schlüsse daraus ziehen zu können.

Lediglich in einem Transporter war die Fasermenge zumal auf der Rückbank signifikant höher - doch selbst hier ist die Ermittlerin skeptisch, ob das für eine klare Interpretation reicht, auf dieser Rückbank habe die Leiche gelegen.

Wenig greifbare Resultate legen IT-Ermittler vor, die das Smartphone des Angeklagten ausgelesen haben. Es gibt Hinweise darauf, dass Robert S. im Raum Eigeltingen, Singen und Radolfzell unterwegs war, doch viele Daten sind unsicher oder nicht konkret zuzuordnen.

Verwertungsverbot für Chatprotokolle mit Ex-Frau

So zeigte eine Karte zahlreiche Punkte des eingeloggten Handys bei Radolfzell in der fraglichen Tatzeit, sogar eine ganze Reihe solcher Punkte auf dem Wasser des Bodensees.

Doch selbst das muss kein Beweis für eine Bootstour an jenem Februartag sei, denn das Smartphone „erinnert“ sich auch an frühere Anwesenheiten. Deutlich wurde immerhin, dass der Angeklagte im Tatzeitraum und den Tagen zuvor Kontakt mit seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau hatte.

In den Akten sind unter anderem Chatprotokolle zu finden, die Polizisten kurz nach dem Verschwinden aus dem Handy der Ehefrau ausgelesen haben.

In die öffentliche Verhandlung am Gericht werden sie aber nicht eingeführt, weil sie möglicherweise zu Unrecht gespeichert wurden - die Ehefrau hatte den Ermittlern ihr Mobiltelefon zwar freiwillig überlassen; doch da sie nur als Zeugin befragt wurde und nicht als Beschuldigte, hätte sie das nicht tun müssen.

Urteil wohl Ende Januar

Und in solchen Fällen greift möglicherweise ein „Verwertungsverbot“, das Richter Arno Hornstein hier anwendet, um keinen Revisionsgrund zu liefern.

Der Prozess gegen Robert S. wegen Körperverletzung und Nachstellung mit Todesfolge ist auf 13 Verhandlungstage angesetzt und soll nach derzeitigem Stand Ende Januar zum Urteil führen.