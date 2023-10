Fotografien von Ingrid Lewandowski im Kulturhaus im Bürgerpark

Im Kulturhaus im Bürgerpark, Stockacher Str. 5/1, Tuttlingen ist am Freitag, 3. November, 18 Uhr, die Vernissage „Lost places ‐ Orte ohne Zukunft“ der Fotografin Ingrid Lewandowski. Der Eintritt ist frei.

Es gibt laut Veranstalter sehr viel mehr Orte ohne Zukunft als es scheint. Einigen sieht man auf den ersten Blick ihr weiteres Schicksal an, bei anderen muss der Betrachter schon genau hinsehen. Die Gründe für Niedergang und Zerfall können unterschiedlich sein, kein Geld, kein Interesse, kein Plan, keine Einigung oder einfach nur Pech. Allen Orten gemeinsam ist die Faszination des Vergänglichen. So entstehen ungewöhnliche Bilder des Vergehens und des Zerfalls.

„Mich hat das Herumstöbern in alten Häusern schon immer fasziniert“, wird die Künstlerin Ingrid Lewandowski in einer Pressemitteilung zitiert. „Mit der Zeit ist es fast schon zu einer Sucht geworden. Anfangs habe ich bei meinen Touren nur mal so rumgeknipst, nach und nach bin ich dann systematischer vorgegangen. Es ist mir nicht wichtig, perfekte Bilder zu fotografieren. Mein Ziel ist es, Stimmungen einzufangen und die Besonderheiten festzuhalten. Allen Orten gemeinsam ist die Faszination des Vergänglichen, die Neugierde, die mich in ihren Bann zieht. So entstehen ungewöhnliche Bilder des Vergehens und des Zerfalls. Alt aber noch nicht senil. Abenteuerlustig und zuweilen am Rande der Legalität.“

Weitere Infos unter www.piclewan.com