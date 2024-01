Flöte spielen - das wollte Leonie Bumüller schon immer. Mit vier Jahren fing es mit der Blockflöte an und es dauerte nicht lang, bis die Querflöte dazukam. Heute ist die 28-Jährige festes Mitglied der NDR-Radiophilharmonie in Hannover und füllt auch als Solistin Konzertsäle. Am Donnerstag, 11. Januar, 20 Uhr, tritt die Tuttlingerin mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim in der Tuttlinger Stadthalle auf.

Frau Bumüller, wir haben 2022 zuletzt über Sie berichtet. Da hatten Sie gerade den 3. Platz und den Publikumspreis beim ARD-Musikwettbewerb gewonnen. Hat sich danach etwas bei Ihnen verändert?

Ja, ich hab im letzten Jahr dadurch die Chance gehabt, Konzerte zu spielen, die sonst nicht an mich herangetragen worden wären. Und zwar Konzerte ganz unterschiedlicher Art. Es war sehr bunt gemixt: Streicher-Kammermusik und Klavier-Rezitalprogramme, auch Orchester haben mich eingeladen. Es war ein sehr schönes buntes Jahr, das dadurch entstanden ist, neben meiner Haupttätigkeit in Hannover. Das wäre ohne den Wettbewerb sicher nicht so bunt geworden.

Was war Ihr Highlight 2023?

Durch die Vielfältigkeit ist das schwierig zu sagen. Das Konzert im November in Mosbach mit Madoka Ueno am Klavier stach vielleicht am ehesten heraus. Ein Rezitalprogramm ist immer etwa Besonderes und Herausforderndes, da spielt man eineinhalb Stunden selbst, das ist wahnsinnig intensiv.

Sie haben ein festes Engagement in Hannover. Wie lässt sich das mit Ihren Soloauftritten vereinbaren?

Kompliziert, aber ich plane es einfach drumherum. Ich bekomme meinen Dienstplan relativ früh - wobei: Für manche Veranstalter ist das relativ spät. Ich bekomme zum Teil jetzt schon Anfragen, wie es nächstes Jahr aussieht. Es ist immer ein wenig Puzzlearbeit, aber ich habe eine Kollegin bei der NDR-Radiophilharmonie, mit der ich mir die Auftritte gut einteilen kann. Es geht den Kollegen ja auch so, dass sie noch andere Engagements haben.

Die gebürtige Tuttlingerin Leonie Bumüller spielt Querflöte bei der NDR-Radiophilharmonie (Foto: Michael Neugebauer )

Könnten Sie auch von der Soloarbeit leben?

Die Frage stellt sich für mich nicht, denn ich spiele sehr, sehr gerne im Orchester und arbeite gerne mit meinen Kollegen zusammen. Wenn man an die Corona-Jahre denkt, ist es gar nicht so schlecht, so eine Basis zu haben. Wir mussten die Live-Konzerte zwar absagen, haben damals aber viel im Radio und Online-Streaming gemacht und versucht, aktiv zu sein und das am Leben zu erhalten. Da hatten wir eine gute Grundlage - auch wenn es natürlich kein Vergleich dazu ist, vor Publikum zu spielen.

Was ist Ihr nächstes Ziel?

Mein Traum war, mit den Berlinern Philharmonikern zu spielen und das hab ich im Dezember gemacht. Das ist eines der besten Orchester der Welt, da ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Jetzt habe ich kein einzelnes Ziel, sondern ich hätte gern weiter so ein buntes Jahr wie das letzte. Dass es weiter so schön fließt wie jetzt, das ist meine Vorstellung.

Sie haben in Tuttlingen an der Musikschule bei Manfred Maier Querflöte gelernt, später dann auch bei Gunhild Ott Unterricht genommen, die Soloflötistin beim SWR-Sinfonieorchester war. Wann wussten Sie, dass Sie das beruflich machen wollen?

Das ging fließend, aber schon relativ früh. Mit Gunhild Ott hatte ich sehr bald eine Vorstellung, wie das als Beruf aussieht und wie vielfältig der Beruf ist: Man kann unterrichten, Kammermusik spielen oder im Orchester - das muss man ja erstmal verstehen im kindlichen Kopf. Da hat mir Frau Ott geholfen und da ist auch der Gedanke entstanden, dass ich das machen will. Vor dem Abitur hab ich nochmal lange überlegt, ob das wirklich eine gute Idee ist. Viele meinten, es würde mir den Spaß an der Musik kaputt machen und ich solle es eher als Hobby weiter verfolgen. Letztendlich war es aber immer das, was ich machen wollte.

Leonie Bumüller in Jugendjahren in Tuttlingen. (Foto: Pütz, Katharina )

Würden Sie es wieder machen?

Ja, auf jeden Fall.

Was haben Ihre Eltern damals gesagt?

Das war für sie ok. Sie haben mich immer unterstützt und haben auch viel investiert, mich nach Freiburg zum Unterricht gefahren zum Beispiel. Da war es für sie keine Frage, dass das zu mir passt.

Wie viel macht in Ihrem Alltag die Musik aus? Es wirkt so, als gehörte auch viel Drumherum dazu: für jedes Konzert ein neues Abendkleid, Sie haben auch einen Instagram-Kanal ...

Für mich ist der größte Teil wirklich Üben und an der Flöte sein. Abendkleid shoppen - das ist ja eher Vergnügen! (lacht) Instagram hab ich erst im Oktober angefangen und es hat mir anfangs tatsächlich viel Fokus und Zeit genommen, aber das hat sich jetzt auch eingependelt. Der Hauptteil ist schon an der Flöte. Das Drumherum kommt dazu, aber man nimmt es eben so mit.

Apropos Üben: Tun Ihnen nicht manchmal die Arme weh?

Die Arme nicht, die Schultern schon. Ich mache gern Yoga als Ausgleich und merke immer schnell, wenn ich es nicht mache. Eine Art von Ausgleich muss man sich schon schaffen, weil es eine sehr körperliche Arbeit ist. Ich brauche nicht nur die Finger und die Lippen, auch der Rest des Körpers muss fließen. Aber ja, gerade so ein Rezital ist schon ein hartes Programm, danach ist man ausgequetscht wie ein Zitrone! Umso mehr ist der Ausgleich wichtig - und wenn es nur danach oder davor spazieren gehen ist, um vom Adrenalin runterzukommen.

Leonie Bumüller an der Querflöte (Foto: Michael Neugebauer )

Kommen Sie noch viel nach Tuttlingen?

Nicht mehr so oft, weil es recht weit ist und nicht so gut angebunden, von Hannover fahre ich acht Stunden mit dem Zug.

Freuen Sie sich auf das Konzert in Tuttlingen?

Ja, ich freue mich sehr! Ich habe noch nie mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim gespielt und jetzt haben wir gleich zwei Auftritte, in Tuttlingen und Wiesbaden. Das ist schön, wenn man so ein Programm erarbeitet hat und das auch zweimal aufführen kann. Das Tuttlinger Konzert war schon in Corona-Zeiten geplant und wurde verschoben. Jetzt freue mich darauf, weil viele bekannte Gesichter da sein werden. Meine Familie natürlich und mein Flötenlehrer zum Beispiel.