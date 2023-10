Aber das aktuelle Wetter macht da irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Denn jetzt, da man endlich bereit ist, in den Herbst zu starten ‐ ganz klischeehaft mit Wollpulli und Übergangsstiefeln ‐ wird es nochmal richtig warm.

Es ist die Jahreszeit, in der einem in der Innenstadt jede Art von Kleidungsstil entgegenspringt. Die einen, die den Sommer noch nicht gehen lassen können, laufen in Flip Flops und Sonnenbrille neben denen, die den Schal schon über die Nase gezogen haben und nicht mehr ohne die Steppweste das Haus verlassen.

Im Eiscafé sitzen diejenigen, die sich nochmal einen sommerlichen Tropical-Becher gönnen neben denen, die schon ihre heiße Schokolade schlürfen. Im Supermarkt liegt neben der Wassermelone schon der erste Christstollen im Einkaufskorb. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten, Schöne Ostern und ein frohes neues Jahr!