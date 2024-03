Firma macht Jobbörse für Mitarbeiter, die ihre Arbeit verlieren

Der Orthopädie-Sparte von Smith&Nephew am Standort Tuttlingen schließt zum Jahresende. Rund 180 Mitarbeiter brauchen eine neue Beschäftigung. Ihnen will das Unternehmen nun bei der Stellensuche behilflich sein. Im April findet eine Jobbörse in den Betriebsräumen von Smith&Nephew in der Alemannenstraße statt.

Es war ein jahrelanges Hin und Her. Schon 2021 hatte der britische Medizintechnikkonzern den Tuttlinger Standort aufgeben wollen. Dann war eine Neuaufstellung angekündigt worden, die letztlich scheiterte. Seit September 2023 steht fest: der Standort Tuttlingen wird geschlossen.

Einige sind bereits weg

Schon damals hatten sich Unternehmen aus der Region an Smith&Nephew gewandt, sagt Daniela Müller, Manager Communication bei Smith&Nephew. Mit der Anfrage, ob sie ihre offenen Stellen vor Ort ausschreiben könnten.

Damals betrug der Mitarbeiterstamm noch rund 210 Beschäftigte. Einige haben bereits neue Stellen gefunden. Die anderen haben vom 8. bis 19. April nun die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. „Wir haben die Firmen, die sich damals an uns gewandt hatten, angeschrieben und zu uns ins Haus eingeladen“, erklärt Müller.

Das Unternehmen würde die Jobbörse gerne auch für andere Unternehmen öffnen, um ein möglichst breites Angebot zu schaffen, quer durch alle Berufsfelder. „In Produktion und Verwaltung“, erklärt sie.

Keine Messestände, aber Gelegenheit zum Kennenlernen

Auch mit Tuttlingens Wirtschaftsförderer Martin Wycisk hat sich Smith&Nephew kurzgeschlossen. Er versprach, Firmen auf die Jobbörse anzusprechen. Denn schließlich besteht fast überall Facharbeitermangel.

Wir wollen keinen wochenfüllenden Messestand." Daniela Müller

Die Beschäftigten seien über dieses Angebot bereits informiert worden. Müller: „Wir wollen keinen wochenfüllenden Messestand aufbauen, aber einen Zeitplan machen, den sich die Firmen und unsere Mitarbeiter einplanen können.“ Die Details folgen, sobald die Termine stehen. Dann bekommen die Unternehmen die Gelegenheit, sich kurz zu präsentieren, ihre offenen Stellen und deren Anforderungsprofile vorzustellen und mit den Mitarbeitern zu reden.

Auch das ist im Angebot

Smith&Nephew schließt am 31. Dezember seine Pforten in Tuttlingen. Doch Kündigungen gibt es bereits früher. Denn nicht alle Prozesse könnten bis zu diesem Datum aufrechterhalten werden. Es gibt einen Abbauplan, der mit den Mitarbeitern und dem Betriebsrat abgesprochen sei.

Bei einer Jobbörse in den Räumen von Smith&Nephew können sich Bewerber und Unternehmen kennenlernen. (Foto: dpa )

In enger Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit bietet Smith&Nephew eine Transfergesellschaft an.

Auch sie verfolgt den Zweck, den Mitarbeitern neue Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln, im Rahmen einer maximal zwölfmonatigen Beschäftigung. Der Wechsel in die Transfergesellschaft ist freiwillig.

Das Service Center bleibt

Smith&Nephew arbeitet dabei mit der Firma Quali Plus aus Tuttlingen zusammen. Weiterbildung, die Erarbeitung einer individuellen Bewerbungsstrategie, Coaching und aktive Vermittlungsarbeit gehören unter anderem zum Portfolio. In dieser Zeit bekommen die Mitarbeiter Transferkurzarbeitergeld. „Wir stocken einen gewissen Betrag auf“, erklärt Müller.

Von der Schließung der Orthopädiesparte nicht betroffen ist die ebenfalls in Tuttlingen ansässige Smith&Nephew GmbH - Technical Service Center Europe. Das Servicecenter mit seinen rund 35 Mitarbeitern gehöre zwar zum Smith&Nephew-Konzern, sei aber eine eigenständige Firma.

Unternehmen können sich melden

Für die Jobbörse bei Smith & Nephew können sich noch Unternehmen, die offene Stellen haben, bei Smith&Nephew melden.