Finanzhilfen kommt Kreis zugute

Die Entscheidung über die Verteilung der Finanzhilfen aus dem Ausgleichstock an die Gemeinden ist gefallen. Insgesamt fließen in diesem Jahr 1,85 Millionen Euro Investitionshilfen in den Landkreis Tuttlingen. Grundsätzlich werden die Mittel des Ausgleichstocks laut Pressemitteilung dazu verwendet, um in den Gemeinden kommunale Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen.

Durch die finanzielle Förderung von Erweiterungen, Sanierungsmaßnahmen, Neubauprojekten und Anschaffungen werden neben der Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben in diesem Jahr die Gemeinden Durchhausen und Egesheim sowie die Städte Geisingen und Trossingen bei ihren Sanierungs– und Bauvorhaben unterstützt. „Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr beachtliche Investitionshilfen in unseren Landkreis fließen“, sagte Landrat Stefan Bär.

Verteilt werden die Mittel auf insgesamt vier Projekte im Landkreis Tuttlingen: Durchhausen (Ersatz der Schönbachbrücke mit 200.000 Euro), Egesheim (Neubau Feuerwehrgerätehaus mit zwei Stellplätzen, 500.000 Euro), Geisingen Kirchen–Hausen (Sanierung und Umbau der Kirchtalhalle, 550.000 Euro) sowie Trossingen (Sanierung der Grundschule Friedensschule, 600.000 Euro)