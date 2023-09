Filme jenseits des Mainstreams im Scala–Kino

Der Rittergartenverein bietet auch in diesem Herbst in Kooperation mit dem Scala–Kino über zwei Wochen hinweg ausgewählte Filme jenseits des Mainstreams.

Den Anfang macht am 6. September die schwarze Komödie „Mediterranean Fever“, in der ein Schriftsteller Inspiration bei seinem kleinkriminellen Nachbarn sucht. Am 20. September steht der neueste Film von Kultregisseur Wes Anderson auf dem Programm: Die Kleinstadt „Asteroid City“ wird wegen der vermeintlichen Landung von Außerirdischen abgeriegelt. In Francois Ozons Komödie „Mein fabelhaftes Verbrechen“ bezichtigt sich am 4. Oktober eine erfolglose Schauspielerin aus Publicitygründen fälschlicherweise eines Mordes. In der französischen Romanze „Verrückt nach Figaro“ reist eine Managerin am 18. Oktober in die schottischen Highlands, um sich als Opernsängerin ausbilden zu lassen.

Penelope Cruz ist die Titelheldin in „Meine fantastische Mutter“ (1. November), die am Stadtrand von Rom um die Zukunft ihrer Kinder kämpft. Am 15. November begleitet die wunderbare dramatischen Romanze „Past Lives“ eine in den USA lebende Südkoreanerin auf der Suche nach ihrer Jugendliebe. Franz Rogowski ist Mittelpunkt der Dreiecksgeschichte „Passages“ (29. November), der sich als schwuler Mann plötzlich in eine Frau verliebt. Den Abschluss bildet am 13. Dezember Aki Kaurismäkis Film „Fallende Blätter“.

Filmbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt je Filmabend pro Person acht Euro, Vereinsmitglieder zahlen sieben Euro.