Frontalzusammenstoß im Kreuzstraßentunnel in Tuttlingen mit 15 Verletzten ‐ zum Glück hat es sich bei diesem Szenario am Freitagabend nur um eine Übung gehandelt. Die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen mit ihren Abteilungen Möhringen, Eßlingen und Nendingen probte mit weiteren Hilfsorganisationen den Ernstfall. Dafür musste der Tunnel am Freitagabend mehrere Stunden gesperrt werden.

Das Ausgangsszenario: Ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus und vier Autos. Ein Autofahrer, der Richtung Donaueschingen fährt, kommt kurz vor der Haltebucht in der Tunnelmitte nach links in den Gegenverkehr, versucht einem entgegenkommenden Bus auszuweichen und prallt dabei gegen die rechte Tunnelwand. Ein Fahrzeug hinter dem Busch erkennt die Situation zu spät und kollidiert mit dem Heck des Busses. Die Fahrer sind eingeklemmt.

150 Leute sind dabei

150 Menschen sind am Freitagabend dabei, davon rund 50 von der Feuerwehr Tuttlingen sowie 60 Einsatzkräfte des Kreisverbands Tuttlingen des Deutschen Roten Kreuzes. Genauso wirkten 20 Personen des Technischen Hilfswerks und die Polizei Tuttlingen mit ‐ und natürlich Darsteller. „Gerade das organisationsübergreifende Zusammenspiel zu thematisieren war uns wichtig bei dieser groß angelegten Übung.

Wir wollten alle Instanzen von der Alarmierung bis zum Transport ins Krankenhaus komplett abbilden“, erklärte der Pressesprecher der Feuerwehr Tuttlingen Andreas Hand, der als Übungsbeobachter ein positives Fazit zog. „Das Zusammenspiel hat hervorragend funktioniert und ineinandergegriffen. Die Übung war erfolgreich und haSt sich gelohnt. Wir haben die Übung auch durchgeführt, um Schwachstellen aufzudecken und Potenzial zu erkennen, wo wir etwas verbessern können.“

Herausforderung im Tunnel ist groß

Gerade im Tunnel stelle ein Verkehrsunfall eine besondere Herausforderung dar, wie Hand weiß: „Wir haben im Tunnel beengte Platzverhältnisse. Es müssen Freiräume gelassen werden, damit die Rettungskräfte reinfahren und umkehren können. Die Einsatzstelle muss so organisiert werden, dass der Platz, der vorhanden ist, optimal genutzt werden kann.“

Und: „Die Abgase müssen regelmäßig gemessen werden. Auch das Geräuschvolumen ist deutlich belastender, man hört weniger. Damit ist auch die Kommunikation eine Herausforderung.“ Mit der kompletten Umstellung auf Digitalfunk habe die Kommunikation nach außen auch innerhalb des Tunnels aber reibungslos funktioniert.

Diverse Verletzungen

Von der klassischen Platzwunde über eine Fraktur bis hin zu schwerwiegenden Traumata beinhaltete die Übung die unterschiedlichsten Verletzungen dabei ‐ auch lebensbedrohliche Verletzungen. 14 Patienten lieferte der Rettungsdienst ins Kreisklinikum. Deshalb wirkte auch das Krankenhaus bei dieser Übung mit und zwar so lange ‐ „bis die Patienten ins Zimmer geschoben wurden“, so Hand.

Zurück in den Tunnel: Dort trafen, nachdem ein Notruf über die Notrufsäule abgesetzt wurde, die Feuerwehr Tuttlingen und kurze Zeit später auch die Möhringer Kameraden als erstes im Tunnel ein, stellten schnell fest, dass es sich um einen größeren Unfall handelte und informierten den Rettungsdienst darüber, die weitere Hilfskräfte organisierten. Und auch die Feuerwehr forderte ihre Abteilungen Nendingen und Eßlingen nach.

Autodach und Türen abgetrennt

Mit teilweise schwerem Gerät trennte die Feuerwehr zum Beispiel ein Autodach oder Fahrzeugtüren ab. Damit konnten Patienten auf einer Trage nach oben hinaus dem DRK übergeben werden.

Im späteren Verlauf, als das DRK und der Rettungsdienst die meisten Verletzten bereits versorgten, ging zudem bewusst das Licht im Tunnel aus, weil angenommen wurde, dass durch den Aufprall des Autos auf die Tunnelwand die Elektrik und Steuerungstechnik beschädigt wurde. Hier war das Technische Hilfswerk zur Stelle. Und nicht nur da, denn die THW-Fachleute übernahmen auch Abstützarbeiten, da simuliert wurde, dass die Bauwerksstruktur beschädigt war.

Durchsage ist zu hören

Auch eine Durchsage im Tunnel mit wichtigen Hinweisen gab es am Freitag zu hören ‐ einmalig. Bei einem echten Unfall sei sie aber laut Andreas Hand durchgehend zu hören.

Eine Vorgabe der Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln sieht vor, dass einmal im Jahr eine kleinere Übung am oder im Tunnel durchgeführt werden müsse. Alle drei Jahre gibt es die Großübung. Von einem größeren Einsatz im Tuttlinger Kreuzstraßentunnel blieb die Freiwillige Feuerwehr bisher aber verschont.