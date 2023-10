Ein Flächenbrand ist es sicherlich nicht. Vor der Versammlung des Landesfeuerwehrverbandes in Singen sorgt ein Thema aber für Zündstoff. So stört sich der Kreisverband Tuttlingen an einer Satzungsänderung, die am Samstag beschlossen werden soll. Sollte es dazu kommen, könnten auf die Kommunen im Kreis höhere Ausgaben zukommen.

Landesverband betont: Es ist eine Option

Um sich zukunftssicher aufzustellen, will sich der Landesfeuerwehrverband in der Satzung die Option schaffen, einen hauptamtlichen Präsidenten einzusetzen. „Das ist nur eine Option, die unsere aktuelle Satzung nicht vorsieht“, sagt Gerd Zimmermann, Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg.

Das ist ein heikles Thema. Fritz Frey, Vorsitzender des Tuttlinger Kreisverbands.

„Die Führung des Verbandes, der die Interessen von rund 186.000 baden-württembergischen Feuerwehrangehörigen vertritt, ist äußerst umfassend und arbeitsintensiv“, erklärt er. Bisher würden die Aufgaben „rein ehrenamtlich getragen, mit Unterstützung einer kleinen hauptamtlich besetzten Geschäftsstelle“.

Tuttlinger Kreisverband fordert Weitsicht bei Entscheidung

Auch wenn es nur die Option sein soll, perspektivisch einen hauptamtlichen Verbandsvorsitzenden installieren zu können, stört sich der Tuttlinger Feuerwehrkreisverband an dem Vorhaben. „Das ist ein heikles Thema“, findet Fritz Frey, Vorsitzender des Tuttlinger Kreisverbands.

Man müsse sich dabei der Tragweite bewusst sein. „Ich warne davor, vor allem wenn es dann mal um die Finanzierung geht“, sagt Frey. Bei „knappen Kassen“ in den kommunalen Haushalten sei dies schon eine schwierige Sache.

Wir zahlen die Erhöhung, dabei ist die Stelle nicht mal besetzt. Fritz Frey

Durch die Besetzung des Postens mit einem hauptamtlichen Präsidenten müsse man davon ausgehen, dass die Umlage erhöht wird. Um wie viel Euro, das sei noch gar nicht besprochen worden, meint Frey. Angaben zur möglichen Bezahlung des hauptamtlichen Verbandspräsidenten macht auch der Landesfeuerwehrverband nicht.

Feuerwehren zahlen für Personal, was nicht arbeitet

Derzeit beträgt der Mitgliedsbeitrag, den die Kommunen pro Feuerwehrangehörigem zahlen müssen, zwölf Euro. Dieser Satz war innerhalb von nicht einmal zehn Jahren bereits zweimal angehoben worden, meint der frühere Buchheimer Kommandant. Vor allem die letzte Anpassung von 2021 um zwei Euro lässt die Skepsis in Tuttlingen wachsen.

Damals sei geplant gewesen, mit den zusätzlichen Einnahmen die „aktuell sehr dünn besetzte Landesgeschäftsstelle perspektivisch besser aufzustellen zu können“, sagt Zimmermann. Dies ist aber noch nicht passiert. „Wir zahlen die Erhöhung, dabei ist die Stelle nicht mal besetzt“, beschwert sich Frey.

Eine weitere Erhöhung, um die Stelle des hauptamtlichen Präsidenten zu bezahlen, würde gerade finanzschwache Kommunen härter treffen, sagt Frey. So zahlt Buchheim aktuell für 28 Feuerwehrleute 336 Euro. Insgesamt gibt es im Landkreis 1761 Personen, die sich bei der Feuerwehr engagieren ‐ als Mitgliedsbeiträge kommen somit 21.132 Euro aus dem Landkreis.

Von dem Beitrag wird aber nicht nur die Arbeit des Landesfeuerwehrverbandes bezahlt. Teile der Summe gehen auch an den Deutschen Feuerwehrverband, die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg, an den Kreisfeuerwehrverband Tuttlingen sowie an die GEMA.

Wechsel zum Hauptamt erfolgt nicht automatisch

Zimmermann betont in seiner Antwort, dass es zunächst einmal nur um eine Option gehe, die in der Satzung geschaffen werden soll.

„Ob dann tatsächlich ein Präsident künftig ehrenamtlich oder hauptamtlich sein Amt ausübt, ist abhängig von den Kandidaten, die sich zur Wahl stellen und dem Beschluss des Präsidiums. Es ist also nicht vorgesehen, automatisch einen hauptamtlichen Präsidenten künftig zu haben“, schreibt er.

Die Satzungsänderung sei durch eine Arbeitsgruppe vorbereitet worden. Zur „Überprüfung der Verbandsstruktur“ habe diese von 2019 bis heute geprüft, „ob die Organisationsstruktur sowie die Besetzung der Verbandsorgane zeitgemäß und zukunftsgesichert ist und in welchen Bereichen Optimierungspotenzial erkennbar ist“, sagt Zimmermann. Darüber wird in Singen dann vielleicht heiß diskutiert.