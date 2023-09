Sie haben im vergangenen Sommer eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzt, insgesamt zehn Brände gelegt und dabei einen Schaden von rund 1,5 Millionen Euro angerichtet.

Jetzt wurden die beiden Täter aus dem Kreis Tuttlingen ‐ monatelange als „Feuerteufel“ gesucht ‐ vor dem Landgericht Rottweil einer zu mehrjährigen Haftstrafe wegen Brandstiftung verurteilt: Fünfeinhalb Jahre für Niko B. sechs Jahre für Thomas W., seinen Komplizen.

Seit Dezember in Untersuchungshaft

Sie verübten fast alle Taten im Kreis Tuttlingen, mit Ausnahme eines eher harmlosen Falles am Schwenninger Flugplatz im August und September 2022. Im Dezember wurden sie verhaftet, seither sitzen die Beiden in Untersuchungshaft.

Lange lag eine ungelöste Frage über diesem Prozess: Warum tun erwachsene Männer, 41 und 36 Jahre alt, so etwas, zumal sie ‐ wie die Gutachter feststellten ‐ keine Pyromanen, also krankhafte Brandstifter, sind?

Ein Verbot sorgt für den ersten Brand

Karlheinz Münzer, Vorsitzender Richter der ersten Großen Strafkammer, löst das große Rätsel in seiner ausführlichen Urteilsbegründung auf: Der erste Funke sei paradoxerweise im Juli 2022 übergesprungen, als die beiden sich geärgert hätte, weil sie beim Grillen am Waldrand von einem Förster wegen der Waldbrandgefahr zurechtgewiesen und weggeschickt worden seien.

„Dann wollten wir mal einen Waldbrand wie in Kalifornien machen“

war daraufhin die Reaktion von B. Wenige Tage später schritten sie zur Tat. Stets mit dabei: Eine junge Bekannte, deren Rolle unklar bleibt und die nicht angeklagt war.

Münzer benennt die „Triebfeder“ hinter den Taten: „Es ging um eine Selbstwert-Aufwertung, um die eigene Wirkungsermächtigung, um die öffentliche Aufmerksamkeit, wenn sonst nichts klappt im Leben!“

Kein einfaches Leben

Tatsächlich stehen zwei mehr oder weniger verlorene Existenzen vor Gericht: Niko B., heute 36 Jahre alt, aus dem Erzgebirge stammend und dann als Kind nach Trossingen gekommen, hatte schon in jungen Jahren große Probleme.

Er musste aus der Familie genommen werden, verbrachte jahrelang in Heimen und Kliniken, verübte immer wieder Straftaten und wurde zum Alkoholiker.

Thomas W., 41 Jahre alt, hatte zwar eine behütete Kindheit und ist nicht vorbestraft. Trotzdem hatte er schon als Schüler Probleme, schaffte schließlich den Busführerschein, war in seinem Beruf auch glücklich, fiel aber immer wieder durch Unregelmäßigkeiten auf, zuletzt durch das Abzapfen von Benzin beim Arbeitgeber. Beide schafften die Förderschule nur mit Mühe.

Kein Gedanke an die Folgen

Er sei ja nur der Fahrer gewesen, beteuerte Thomas W. vor Gericht. Das ließ die Strafkammer nicht gelten und kam zu einer klaren Überzeugung: „Das war eine gemeinsame Entscheidung“, betont Richter Münzer, „Niko B. war der Ausführende und Thomas W. der Bestimmer!“

Über die Folgen ihrer Brandlegung, bei denen sie immer „viel Spaß“ hatten, wie die Bekannte berichtete, machten sie sich keine Gedanken. Dabei waren die Folgen gravierend, nicht nur finanziell, betont der Richter: „Da wurden Lebensinhalte zerstört!“ Das hätten die Opfer als Zeugen sehr eindrücklich geschildert ‐ zumal manche gar nicht versichert seien. „Das hat viel Kraft und Lebensenergie gezogen!“, gibt der Richter zu bedenken. Hinzu komme, dass seither „das Sicherheitsgefühl weg ist“.

Feuerteufel verbreiteten über Monate Angst

Münzer erinnert auch an die weit verbreitete Verunsicherung damals im Kreis Tuttlingen: „Alle waren in Furcht und Schrecken und viele Feuerwehrleute waren wochenlang im Einsatz oder in Bereitschaft.“

Dass die Täter überhaupt gefasst werden konnten, war einem Zufall zu verdanken: Ein Polizist hatte eine verdächtige Wahrnehmung gemacht, allerdings ohne konkrete Hinweise.

Darauf wurden Niko B, und Thomas W, überwacht ‐ und am 15. Dezember 2022 festgenommen. B. habe umgehend „eine Lebensbeichte“ einschließlich Geständnis abgelegt, berichtet Münzer.

Angeklagter muss in Entziehungsanstalt

Das sei ihm jetzt zugute gekommen. Sonst hätte die Haftstrafe leicht mehr als sieben Jahre betragen könne. Hinzu komme, dass seine Alkohol-Abhängigkeit auch eine verminderte Schuldfähigkeit mit sich bringe. Der 36-Jährige wird deshalb zunächst in eine Entziehungsanstalt eingewiesen.

Münzer warnt aber: „Das kann zwei Jahre und mehr dauern, es ist hart, die Abbruchquote hoch, und die Folgen sind dann nicht wieder gutzumachen“.

Bernhard Mussgung, der Verteidiger von B., erklärt am Schluss, das Urteil und die Begründung seien für ihn und seinen Mandanten nachvollziehbar, weshalb sie auf eine Revision verzichteten. Carsten Künh, der Anwalt von Thomas W, will sich das noch überlegen.

Die beiden Täter sollen auch die Kosten des Verfahrens übernehmen. Nico B. hat Schulden von etwa 50.000 Euro. Thomas W. von 12.000 Euro. Ob sie jemals für die finanziellen Folgen ihrer Taten aufkommen können, ist fraglich.

Täter zehn Brände