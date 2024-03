Felix ist ein Goldendoodle - eine Mischung aus Golden Retriever und einem Königspudel. Ein friedlicher Hund, wie sein Herrchen Siegfried Knop sagt. Der Tuttlinger ärgert sich über die Erhöhung der Hundesteuer zum 1. Januar. Er hofft, dass den Hundehaltern mit diesen Steuergeldern etwas Gutes getan wird. Und hat bereits einen konkreten Vorschlag.

Erstmals gibt es eine Kampfhundesteuer

120 Euro pro Jahr bezahlt der 64-Jährige für seinen Hund. Das ist der neue Satz. Zuvor waren es 100 Euro. Die Steuer für jeden weiteren Hund ist von 200 auf 240 Euro gestiegen. Und neuerdings gibt es auch eine Kampfhundesteuer. Diese liegt bei 720 Euro im Jahr.

Platz zum Toben für Vierbeiner in einem sicheren, eingezäunten Bereich – das wünscht sich ein Hundehalter in Tuttlingen. (Foto: imago images / Marc Schüler )

Siegfried Knop fragt sich: Für was? Er empfindet es als ungerecht, dass Tierfreunde, die eine Katze oder ein Pferd halten, für ihre Vierbeiner keine Steuern bezahlen müssen. Obwohl auch sie für Verunreinigungen sorgen. Und die Hundesteuer werde noch nicht einmal für bestimmte Aktivitäten oder Leistungen im Zusammenhang mit Hunden ausgegeben, sondern fließe in den allgemeinen Haushalt der Stadt, sagt er.

Eingezäunt muss sie sein

Deshalb sein Vorschlag: Ein Teil der Hundesteuer könnte in eine eingezäunte Hundewiese im Bereich Donauspitz/Umläufle investiert werden. Dort sind viele Spaziergänger mit ihren Vierbeinern unterwegs.

Eine Fläche von 100 auf 100 Meter sollte es schon sein, meint er: „So hätten unsere Vierbeiner die Möglichkeit, sich einmal ohne Leine auszutoben.“ Mit diesem Vorschlag will er sich an die Stadt wenden. Sonst würden die Hundehalter überall auf Schilder stoßen, die auf die Leinenpflicht hinweisen.

Die Zahl der Hunde ist gestiegen

128.000 Euro hat die Stadt im vergangenen Jahr an Hundesteuer eingenommen. Im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren ist diese Zahl gestiegen. Auch deshalb, weil es immer mehr Hunde gibt. 2017 waren noch 1001 Hunde in Tuttlingen gemeldet, mittlerweile sind es rund 1200. Also 20 Prozent mehr in wenigen Jahren. Das hat durchaus Auswirkungen.

In Tuttlingen steigt die Zahl der Hunde stetig an, vor allem seit Corona. (Foto: dpa )

Stadtsprecher Arno Specht verweist auf die Verunreinigung von Straßen, Wegen und Plätzen durch Hundekot. Deren Beseitigung belaste den städtischen Haushalt. Und das, obwohl über das gesamte Stadtgebiet (einschließlich Stadtteile) verteilt an insgesamt 100 verschiedenen Standorten Hundekotmüllbeutel angeboten werden.

So viel Hundekotbeutel verbrauchen die Tuttlinger

Specht gibt die Kosten für die Auswirkungen der Hundehaltung auf die Stadt mit rund 40.400 Euro jährlich an. Dazu gehören neben Anschaffung und Entsorgung der Mülleimer samt Beutel - pro Jahr werden rund 500.000 Beutel verbraucht - auch die Personalkosten.

Ein großer Aufwand entstehe zudem durch Hygienemaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gärtnerei beim Reinigen der eingesetzten Maschinen und Geräte sowie der Arbeitsschutzkleidung von Hundekot.

Gegen eine Hundewiese wehrt sich die Verwaltung grundsätzlich nicht. Bis jetzt sei dieser Wunsch aber noch nie an die Stadt herangetragen worden, sagt Specht. Sollte das vermehrt auftreten, müsste man sich Gedanken darüber machen, ob eine Hundewiese wirklich sinnvoll ist. Und - wenn ja - wo der geeignete Platz dazu wäre, ergänzt er.

Wer haftet für die Nutzung?

Wie sieht es mit der Haftung aus? Die will die Stadt sicherlich nicht tragen. Ein wichtiger Punkt ist aus Knops Sicht, dass jeder, der die Hundewiese nutzen möchte, eine Hundehaftpflichtversicherung haben sollte. „So wären die Leute abgesichert“, meint er. Er hat mit seinem Hund Felix die Welpenschule absolviert und ist jetzt regelmäßig beim Hundesportverein in Tuttlingen. Dort trainiert man die Hunde, wie sie sich gegenüber anderen verhalten sollen.

Stundenplan je nach Gewichtsklasse

„Viele machen den Fehler, dass sie mit anderen Hunden nicht in Kontakt kommen“, meint der Tuttlinger, der sich schon Gedanken macht, wie die Nutzung der Hundewiese aussehen könnte. Als Vorbild nennt er die Anlage in Engen.

„Man könnte sagen: Vormittags ist diese Gewichtsklasse drin, mittags die andere“, meint er. Ganz wichtig ist aus seiner Sicht, dass der Zaun mindestens zwei Meter hoch sein sollte. „Meiner springt ja schon 1,50 Meter hoch“, sagt er über Felix.

Die Stadt hat keine Alternative

Sein Anliegen sei es, Anreize zu geben, dass man auch mal etwas geben kann, als immer nur zu fordern, meint er. Doch die Hundesteuer ist eine Geldleistung, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellt, erwidert Arno Specht. Im Übrigen habe Tuttlingen da gar keine Alternative: Als kommunale Pflichtsteuer müsse Hundesteuer erhoben werden.