Das Alte Landratsamt ist gut fußläufig vom Klinikum Tuttlingen zu erreichen. Auf diesem Grundstück sollte das neue Personalwohnheim für das Klinikum erstellt werden. Rund 100 Wohneinheiten, gebaut von der Tuttlinger Wohnbau, die die Wohnungen dann vermietet hätte. Das Projekt ist geplatzt, aus Kostengründen. Damit tut sich für die Klinik ein Riesenproblem auf.

Eigene Ausbildung sichert den Klinikbetrieb

Was macht ein Unternehmen aus? Seine Mitarbeiter! Die Suche nach qualifiziertem Personal hat sich in den vergangenen Jahren extrem verschärft. Vor allem in der Pflege. Das Klinikum Tuttlingen deckt seinen Bedarf an Pflegekräften mittlerweile fast zu 100 Prozent durch eigene Ausbildung ab.

Ohne sie wird diese Klinik nicht mehr arbeitsfähig sein" Sebastian Freytag

Diese Möglichkeit sieht Klinik-Geschäftsführer Sebastian Freytag nun in Gefahr. „Ohne bezahlbaren Wohnraum werden wir diese Menschen nicht mehr in unser Unternehmen holen können“, sagt er. Gleiches gelte auch für Praktikanten, Bundesfreiwilligendienstleistende und Medizinstudenten, die ein Praktikum absolvieren.

Sie alle beschäftigt das Krankenhaus in der Erwartung, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder ans Klinikum zurückkehren könnten. Ohne sie „wird diese Klinik nicht mehr arbeitsfähig sein“, betont Freytag.

Unterhalt auf Dauer nicht wirtschaftlich

Das jetzige Personalwohnhaus auf dem Klinikgelände ist in keinem guten Zustand. Sorgen bereitet die Gebäudehülle des Hochhauses, vor allem Dach und Fenster. Zwar kann dank der Unterstützung des Landratsamts immer wieder was am Haus gemacht werden. Doch die weitere Nutzungsdauer hängt von der Grenze der Wirtschaftlichkeit der Unterhaltungsmaßnahmen an.

Manche bezahlen auch gar keine Miete

Ein genaues Datum, wann diese Grenzen erreicht sind, kann Freytag nicht sagen. Aber klar ist, dass mittelfristig ein Ersatz für die knapp 80 Plätze her muss, die voll belegt sind. Noch deutlich mehr Zimmer könnten vermietet werden, erklärt der Geschäftsführer.

So biete die Wohnbau im nahen Umfeld dem Klinikum weitere Wohnmöglichkeiten zu fairen Preisen an. Das ist auch deshalb möglich, weil die Nachfrage nach WG-Zimmern bei Studenten seit Corona etwas nachgelassen hat. „Durch mehr Online-Vorlesungen“, mutmaßt Wohnbau-Geschäftsführerin Rita Hilzinger.

Die Miete ist nach sozialen Kriterien gestaffelt und beträgt zwischen 200 und 450 Euro. Bufdis, Medizinstudenten und Hebammen-Schülerinnen bezahlen gar nichts.

Da geraten Azubis an ihr Limit

Aus diesem Grund ist der Neubau des Wohnheims an Stelle des Alten Landratsamts auch gescheitert. Denn durch die Kombination an Baukostensteigerung und hohen Finanzierungskosten müssten den Investoren Kaltmieten von 18 Euro pro Quadratmieten garantiert sein.

Das geht nicht ohne eine Subvention der Miete. Doch das kann sich wiederum das Klinikum nicht leisten. Freytag rechnet vor: Als ganz grobe Schätzung dürfte ein Bau mit 100 Einzimmer-Appartements rund 20 Millionen Euro kosten, inklusive Grundstückskosten, Erschließung etc.

Eine kostendeckende Warmmiete von etwa 600 Euro könnte nur ein kleiner Teil der Mieter bezahlen. Macht einen jährlichen Zuschuss von rund 250.000 Euro notwendig.

Die große Frage ist: Wer bezahlt das?

Aus Sicht des Geschäftsführers könnten die Gespräche mit der Stadt und mit der Wohnbau wieder aufgenommen werden - wenn es zur Finanzierung des laufenden Betriebs eine Idee geben sollte. Und wenn das alte Landratsamt nicht anderweitig verplant ist.

Wir als Klinik können für unsere Interessen nur in aller Demut werben. Sebastian Freytag

Ist es aber. Fest steht, dass die Stadt das ehemalige Verwaltungsgebäude kaufen wird. Es liegt zentral und an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Innenstadt, die Stadt will sich dort alle Möglichkeiten offen halten.

Stadt kauft das Alte Landratsamt

Die Kaufverträge zwischen dem Land und der Stadtverwaltung Tuttlingen seien soweit ausgehandelt, sagt Stadtsprecher Arno Specht, lediglich der Notartermin habe noch nicht stattgefunden. Um keine böse Überraschung zu erleben, ist die Veränderungssperre für die Alleenstraße vom Technischen Ausschuss am Donnerstag verlängert worden. Damit soll verhindert werden, dass womöglich ein anderer Investor zum Zuge kommt, der das Haus ohne großen Einsatz in ein Wohngebäude umwandeln könnte.

Wie die Stadt das Haus nutzen will - dafür wird momentan an einem Konzept gebastelt. Eine kommunale Nutzung zeichnet sich ab, denn auch im Rathaus herrscht Platzmangel. Die Verwaltung hat eine Ebene bei der Kreissparkasse angemietet, das Gebäude schließt direkt an das Rathaus an.

Auch da besteht Sanierungsbedarf

Doch auch wenn das Alte Landratsamt bis 2021 tatsächlich noch als Bürofläche vom Landkreis genutzt wurde - „einfach wieder Möbel reintragen und es nutzen geht nicht“, macht Specht einen gewissen Sanierungsaufwand klar.

Was genau zu machen ist, werde man sich in den kommenden Wochen und Monaten genau anschauen. Auch eine Nutzung als Personalwohnheim schließe die Stadt zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus, so Laurenzia Balzer, Referentin des Oberbürgermeisters.

Einfach wieder Möbel reintragen und nutzen geht nicht." Arno Specht

Doch damit ist das Wohnheim-Problem für das Klinikum nicht gelöst. Denn wo soll das Geld dafür herkommen?

Freytag sagt klar: „Die Klinik kann es derzeit - und wenn die Politik nicht tätig wird - auch auf absehbare Zeit aus eigener wirtschaftlicher Kraft nicht stemmen.“ Bleibe nur die öffentliche Hand, auf allen Ebenen. „Bund, Land, Kommune, Stadt...“, zählt er auf.

Düstere Aussichten

„Wir als Klinik können für unsere Interessen nur in aller Demut werben und mit guten Argumenten punkten, warum dieses Vorhaben wichtiger ist, als vielleicht konkurrierende andere.“ Er fügt an: „Wir haben keine Traktoren.“ Und momentan auch keinen Standort.

Denn Rita Hilzinger von der Wohnbau sagt: „Ein Neubau für ein Personalwohnheim ist im Moment nicht in Aussicht.“

Die Stadtverwaltung will das Klinikum bei der Suche nach geeigneten Grundstücken „selbstverständlich unterstützen“, so Balzer. Doch sie fügt an: „Träger des Klinikums ist freilich der Landkreis, das betrifft natürlich auch die Kosten.“