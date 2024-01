Der FC 08 Villingen gewann den B.Braun- Cup 2024 in der Mühlauhalle in Tuttlingen. Gegen den SC 04 Tuttlingen II (blaue Trikots) vermied der Oberligist durch einen knappen 4:3-Sieg ein frühes Ausscheiden in der Vorrunde.

(Foto: Frank Riedinger )