Glasfaser-Ausbau in Tuttlingen: Noch immer ist nicht entschieden, ob Tuttlingen nun ans Netz angeschlossen wird oder nicht. Sicher ist nur: So mühsam ist es in keiner anderen Stadt.

Am Samstag, 1. März, lief die Frist ab und bis dahin waren es definitiv zu wenig Haushalte, die „Ja“ zum schnellen Internet gesagt hatten. Wie viele zu wenig - das will die Deutsche Glasfaser nicht verraten. Sebastian Hofmann, zuständiger Projektleiter für Tuttlingen, spricht von Interna. Eine Woche zuvor hatten noch rund 1000 Unterschriften gefehlt, um die angestrebte Quote von 33 Prozent zu erreichen.

Entscheidung fällt nach Gespräch mit Wohnbau

Dass eine Stadt trotz einer sechswöchigen Verlängerung die Quote nicht erreicht, hat Hofmann noch nicht erlebt. Woran es liegt, könne er jedenfalls nicht sagen. Man habe das schnelle Internet in Tuttlingen genauso beworben, wie in jeder anderen Kommune auch, sagt er.

Doch: Noch immer ist unklar, wie es nun weitergeht. Eine Entscheidung soll erst Mitte nächster Woche fallen. Dass dem so ist, liegt an Tuttlingens größtem Vermieter: die Wohnbau. Ihre Wohnungen sind bislang nicht dabei, obwohl mehrere hundert im Ausbaugebiet liegen.

„Wir hätten uns mehr Proaktivität gewünscht“, äußert Projektleiter Hofmann Kritik an der 66-prozentigen Tochtergesellschaft der Stadt. Jetzt sei man jedoch auf einem guten Weg, betont er. Anfang der kommenden Woche soll ein Gespräch stattfinden. Dann soll geklärt werden, ob und wie viele der Wohnbau-Wohnung dazu kommen würden.

Warum sind die Wohnbau-Wohnungen nicht dabei?

Doch warum sind die Wohnbau-Wohnungen nicht schon längst dabei? Geschäftsführer Horst Riess weist die Kritik von sich. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Wohnbau den Ausbau unterstützt und dass unsere Häuser für die Glasfaser-Vertreter offen stehen“, sagt er. Schon vor vielen Wochen habe er der Deutschen Glasfaser eine Liste aller Wohnbau-Anlagen gegeben. Später habe sich herausgestellt, dass die Vertreter nur einen kleinen Teil der Mietshäuser besucht hätten. Und noch mehr: „Die Wohnanlagen in Aspen liegen nicht mal im Ausbaugebiet.“ Das könne er überhaupt nicht verstehen, so der Wohnbau-Chef.

User-Meinung: "Wir lieben diese Stadt... wirklich ?!" Benjamin Bach aus Tuttlingen reichte zum Artikel „Tuttlinger Glasfaserausbau steht vor dem Aus“ vom 1. März 2024 folgenden Leserbrief ein: Schnelles Glasfaserinternet, in der Stadt und auf dem Land, sollte für einen führenden Industriestandort selbstverständlich sein. Mit dem Angebot der Glasfaser Deutschland steht die Chance aktuell direkt vor der Haustüre. Nun ist es aber ein mühseliges Geschäft von Haus zu Haus zu gehen oder jemanden auf dem Marktplatz zu gewinnen. Vermutlich haben viele Haushalte das Angebot gar nicht auf dem Schirm, auch wenn die Werbetrommel noch so kräftig gerührt wurde. Wenn nun aber die Tuttlinger Wohnbau ihre Schlagkraft mit über 1.000 Kunden aus dem Stehgreif schon ins Feld führt, dann erwartet man auch, dass sich dieses Unternehmen aktiv und tatkräftig einbringt und nicht nur darauf wartet, dass ein Angebot eingeht. Bei allem notwendigen Respekt, aber hier muss die Wohnbau jetzt einmal von ihrem hohen Ross heruntersteigen und nicht wiederholt auf einer vermeintlichen Hohl- oder Bringschuld herumreiten. Aber Liebe scheint in diesem Fall eben kompliziert zu sein… nun ja.

Dass er als Vermieter den Glasfaser-Ausbau bei seinen Mietern aktiv bewirbt, sieht er jedenfalls nicht in seiner Pflicht. „Unser Gesetzgeber schreibt vor, dass Privatpersonen selbst ihren Anbieter wählen sollen. Ein Vermieter kann das nicht entscheiden. Da werde ich einen Teufel tun, hinzugehen und zu sagen, dass jemand bei der Deutschen Glasfaser unterschreiben soll“, betont er.

Jedem seiner Mieter, der einen Anschluss wünsche, stelle er auf jeden Fall den dazu nötigen Gestattungsvertrag aus. „Doch bis jetzt wurde mir nichts Derartiges zum Unterschreiben vorgelegt“, sagt er.

Mieter beschwerten sich

Kontakt mit seinen Mietern bezüglich des Glasfaser-Ausbaus hatte Riess sehr wohl, allerdings in negativer Form. „Bei mir haben sich Mieter beschwert, dass sie von Glasfaser-Mitarbeitern bedroht wurden“, berichtet er.

Es sei um Behauptungen gegangen, sei stünden plötzlich ohne Internet und Fernsehen da, wenn sie nicht sofort unterschrieben. Aus Riess’ Sicht könnte die schlechte Tuttlinger Quote auch daran liegen: „Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Leute nicht sauber aufgeklärt wurden.“

Zurücklehnen und unseriös arbeiten: So geht es nicht! Redakteurin Sabine Krauss kommentiert die Situation. Lesen Sie hier den ganzen Kommentar

Eine geringe Chance besteht nach wie vor noch, dass der Ausbau in Tuttlingen doch zustande kommt. Zum einen ist da die Frage nach den Wohnungen der Wohnbau, zum anderen müssten Dinge wie Tiefbaukosten und Hausanschlüsse noch einmal berechnet werden, lässt der Projektleiter durchblicken. Sind diese Punkte geklärt, wird endgültig bekanntgegeben, ob Glasfaser gelegt wird oder nicht.