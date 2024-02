Am Samstag ist Karnevalsumzug in Tuttlingen. Oh Pardon. Ich meine Faschingszug. Nein Moment. Wie war das noch gleich? Ja, es ist manchmal nicht einfach - gerade für Zugezogene. Dass sich genau diese über die närrischen Tage nicht blamieren, gibt’s hier einen nicht ganz ernst gemeinten Fasnets-Knigge.

1. Fasching oder doch Karneval?

Na, getriggert? Dann kommen Sie vermutlich von hier. In Wirklichkeit sind nämlich beide Begriffe falsch. Wer zum Karneval möchte, der geht am besten nach Köln. Hierzulande sagt man nämlich Fasnet. Die Betonung liegt auf dem „a“ - Faaaasnet.

Und wie nennt man noch gleich die Kleidung der Narren? Das ist kein Kostüm, das ist ein Häs. Wer diesen Grundwortschatz schonmal kennt, der fällt zumindest nicht bereits ab der ersten Sekunde als Zugezogener auf. Übrigens: Wer ein „Narriii“ hört, sollte mit „Narroo“ antworten. Alles andere ist indiskutabel.

2. Keine Pins kaufen

An jedem Eingang in die Tuttliner Innenstadt stehen sie mit ihren Eimerchen: die Verkäufer der Pins. Und man sollte nicht denken, wie kreativ die Ausreden werden, wenn es den Leuten an den Geldbeutel geht. „Ich will nicht auf den Umzug, ich wohne in der Straße“, heißt es da. Verdächtig dabei: das schrille Bienenkostüm. Ist wohl Freizeitkleidung.

Ganz Gefuchste passen einfach den Moment ab, in dem die Verkäufer abgelenkt sind und sprinten dann über die magische Grenze. Hier der Trick, damit es am Umzug stressfrei wird: Einen Pin kaufen. Ganz einfach. Drei Euro müsste man für den Spaß investieren.

3. Ach wie gut das niemand weiß, …

... dass ich Rumpelstilzchen heiß. Oder wie war das noch gleich? Wer das Kischtemännle als Rumpelstilzchen bezeichnet, durfte wohl für immer für den Tuttlinger Umzug und alle Fasnets-Veranstaltungen gesperrt werden.

4. Das Kostüm

Jaja, auch beim Kostüm sollte man aufpassen, dass man nicht ins Fettnäpfchen tritt. Sich als Fettnäpfen zu verkleiden, ist beispielsweise in Ordnung. Was man vielleicht besser lassen sollte, ist sich ein Kostüm auszusuchen, dass zum Beispiel eine andere Kultur darstellt.

Sich also als indigene, südamerikanische oder asiatische Person zu verkleiden, ist absolut out. Das Gleiche gilt übrigens auch fürs Blackfacing - also wenn weiße Menschen sich zum Karneval oder auf der Bühne das Gesicht schwarz schminken.

„Man darf heute auch gar nichts mehr“, klingt es schon vor dem inneren Ohr. Doch! Man darf alles. Ob man es sollte, ist die Frage. Es gibt nämlich eine ganze Menge anderer Kostüme, mit denen man nicht negativ auffällt.

Hier eine kleine Liste: Tiere (gerne kreativ. Also nicht nur Katze, sondern vielleicht auch mal Spinne oder Faultier), Obst (so eine Litschi-Verkleidung macht schon was her) oder Gegenstände (ich wette, wer sich als Staubsauger verkleidet, hat ein einzigartiges Kostüm).

5. Spaß haben

Es ischt Faasnet. Und wie alle wissen, gibt es nichts Ernsteres als die Fasnet. Denn die närrischen und lustigen Leut, die verstehen nun mal keinen Spaß. Wer sich nicht anpasst, wird rausgeworfen und wer die Regeln nicht befolgt, der muss direkt umziehen - irgendwohin, wo man als Fasnets-Verneiner nicht auffällt. Nein. Alles Quatsch natürlich. Auch an Fasnet sollte man Dinge nicht zu ernst nehmen - Genau wie diese Liste.