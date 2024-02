Egal, ob Fasnet, Fasching oder Karneval. Ob jahrhundertealtes Brauchtum oder nur verkleideter Partyspaß. Die fünfte Jahreszeit hat ihre Reize. Vor allem für die Kleinen, denen es gefällt, in andere Rollen zu schlüpfen.

Umso bedauerlicher, wenn die Kinderfasnet nicht stattfindet. So wie es beinahe in Trossingen der Fall gewesen wäre. Auf den letzten Drücker hat man nun doch noch genügend Helfer gefunden, damit die Kinder am Rosenmontag „abrocken“ können, wie es meine Sechsjährige ausdrückt.

Aber ein Mangel an Helfern wäre wenigstens ein guter Grund, die Kindersause abzublasen. Anders in meinem Heimatort. Dort gibt es heuer definitv keinen Kinderfasching (Ja, dort heißt es Fasching). Die Begründung: Die Mehrzweckhalle ist neu und die möchte man nicht verschmutzen. Aha.

Nach diesem Motto könnte übrigens auch der Kindergarten eine Absage rechtfertigen. „Liebe Eltern, dieses Jahr fällt die Fasnetsparty in unserer Einrichtung aus, weil unserer Erzieherinnen den Kindern aufgrund der aufwendigen Kostüme zu oft beim An- und Ausziehen helfen müssen, wenn sie auf die Toilette müssen. Das können wir personell nicht stemmen.“