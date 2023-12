Man sieht Kristina Schneider, klein und zierlich, ihre 28 Jahre nicht an. Die junge Frau aus Tuttlingen behauptet sich in der Stuttgarter Streetart-Szene, die eher männerdominiert ist. Farben sind ihre Ausdruckskraft, sie sollen den Betrachter wachrütteln und sie das Leben intensiver wahrnehmen lassen. Angefangen hat ihre Beziehung zur Kunst als Kind, als ihr Vater ihr eine Staffelei gebaut hat.

Zuhause gab’s Zeichenunterricht

„Ohne Farben wäre ich wohl ein anderer Mensch“, meint sie. Sechs, sieben Jahre alt war sie, als sie den ersten Mal-Unterricht bekommen hat, zusammen mit zwei Freundinnen bei ihr zu Hause.

Der Vater Valeri Schneider drapierte einen Obstteller oder Porzellanfiguren, die die Mädchen abmalen sollten. Nein, das war nicht die Erfüllung ihres Kindheitstraums, wie sie heute lachend sagen kann.

So gestaltet die 28-Jährige ihre Bilder. (Foto: Privat )

„Wie jedes andere Kind in dem Alter hätte ich oft lieber etwas anderes gemacht.“ Aber es hat ihr Türen geöffnet, die sie erst später weit aufgemacht hat. Das Malen, das Sprayen, gehören für sie zu ihrem Leben dazu.

Super Noten im Kunst-Abi

Gerade ist eine Ausstellung mit ihren Bildern in den Geschäftsräumen der Tuttlinger Wohnbau zu Ende gegangen. Auch in Reutlingen hat sie bereits ausgestellt.

Kunst im öffentlichen Raum von Kristina Schneider. (Foto: Privat )

Dass die begabte Zeichnerin - sie hat im Otto-Hahn-Gymnasium ihr Abi gemacht und ihr Prüfungsfach Kunst mit 1,0 abgeschlossen - nicht Kunst studiert hat, habe ihr Umfeld damals sehr verwundert. „Aber ich wollte zuerst etwas Bodenständiges machen“, bekennt sie.

Internationales Management hat sie deshalb studiert, in Reutlingen und in Spanien, und arbeitet nach dem Bachelor in Stuttgart im Bereich Online-Marketing. Durch Corona war sie überwiegend im Homeoffice zuhause in Tuttlingen. Deshalb reifte der Entschluss in ihr, wieder in die Donaustadt zurückzukommen.

Ursprung in Kirgistan

Das tat sie dann auch. Hier lebt ihre Familie, ihre Freunde, auch wenn die Wurzeln in Kirgistan sind. Sie war eineinhalb Jahre, als ihre Eltern mit ihr und dem Bruder nach Deutschland gingen.

In ihrer Zeit in Stuttgart ist sie über Instagram auf Streetartists aufmerksam geworden. „Das fand ich extrem spannend.“ Also hat sie sich ausprobiert, auf legalen, öffentlichen Flächen, den sogenannten „Hall of Fame“, an dem erfahrene Sprayer hochwertige Graffiti umsetzen können.

„Anfangs war ich unsicher, aber die Resonanz der Leute war extrem positiv“, sagt die 28-Jährige. Auch deshalb, weil sie sich als Frau in dieser Szene behauptete.

Doch ihre Kunst überlebte nicht lange, oft wurden ihre Bilder von anderen übersprüht. Übers Internet hat sie deshalb Firmen oder Privatpersonen gesucht, die ihr Flächen zum Gestalten zur Verfügung stellen. Und eben nur ihr.

Zusammen mit zwei anderen Künstlern eines Kollektivs gestaltete Kristina Schneider für Asbach Uralt eine limitierte Auflage eines Flaschenetiketts. (Foto: Privat )

Für Franz K., einem Reutlinger Kulturzentrum, hat sie zwei riesige PVC-Banner gemacht. „Dadurch kam der Stein ins Rollen“, meint Kristina Schneider.

Andere Aufträge folgten. Über einen Bekannten kam sie zum Künstlerkollektiv Plattform 11. Zusammen mit zwei anderen des Kollektivs hat sie die Außenfassade von Asbach Uralt in Rüdesheim am Rhein verschönert, ebenso ein Flaschendesign, das in einer limitierten Auflage von 200.000 gedruckt wurde.

Ihre farbenfrohen Werke auf Leinwand sind auch Teil von alternativen Kunstaktionen, wie der Outdoor Gallery in der Outlet City Metzingen, und regionalen Ausstellungen des Künstlerkollektivs.

Alles so schön bunt hier! Für ihre großen Formate muss sie hoch hinaus. (Foto: Privat )

Warum fühlen wir uns zu manchen Menschen hingezogen und zu anderen nicht? Das ist ein großes Thema in ihren Pop-Art-Arbeiten. Sie sieht die Menschen „mit Farben“ und verarbeitet die Energie, die von ihnen ausgeht, thematisch in ihrer Kunst.

Diese Darstellungen sollen im Betrachter etwas auslösen. Und zeigen, wie wertvoll die unterschiedlichen Farben der Menschen um uns herum für uns persönlich sind.

Die Kunst in den Mittelpunkt zu stellen - das ist momentan nicht geplant. Im Gegenteil. Berufsbegleitend macht sie den Master, wenn sie außer Job und Studium noch Zeit hat, versucht sie, zu malen.

In einem Jahr wird sie den Abschluss haben. Wie es dann weitergeht, ist noch offen. Die Frage ist: Weiter bodenständig bleiben oder auf den unsicheren Weg der Kunst zu wechseln?