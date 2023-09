Der Ausschluss vom Spielbetrieb von B–Kreisligist Türkgücü Tuttlingen durch den Württembergischen Fußballverband (WFV) hat für großes Aufsehen in der Fußballszene gesorgt. Bezirksspielleiter Matthias Harzer will die Entscheidung des Verbands als Fingerzeig an alle Fußballvereine verstanden wissen, dass Wettbewerbsverstöße nicht folgenlos bleiben. Ist dies als verbale gelbe Karte für bestimmte Vereine gemeint und stehen schon Clubs auf der „Schwarzen Liste“ des Verbands?

Spieler unter falschem Namen

Harzer hatte in der Mitteilung zum Ausschluss von Türkgücü Tuttlingen gesagt: „Ich sehe das aber auch als Warnung an andere Vereine, dass nicht tatenlos zugesehen wird, wenn wiederholt schwere Wettbewerbsverstöße verursacht werden, zum Beispiel durch provozierte Spielabbrüche oder den Einsatz von nicht spielberechtigten oder gesperrten Spielern unter falschem Namen.“

Gibt es beim Verband noch weitere Vereine, die unter Beobachtung stehen? „Nein, es ist kein Verein angezählt. Es gibt aktuell keine Vereine, die da aufpassen müssen“, sagt Harzer. Der Ausschluss eines Vereins vom Spielbetrieb sei eine Ausnahme und die letzte Eskalationsstufe, wenn alle anderen zuvor getroffenen Maßregelungen nicht gefruchtet haben. „Dann muss man auch mal ein Zeichen setzen, dass man sich als Verband nicht auf der Nase herumtanzen lässt.“

Bereits zwei Vorfälle in Saison 2023/24

In der noch jungen Spielzeit im Bezirk Schwarzwald habe es bereits zwei Vorfälle gegeben, wo die Aufstellung einer Mannschaft nicht stimmte, berichtet der Bezirksspielleiter, wendet aber auch ein: „In diesen beiden Fällen waren das aber formale Fehler und keine Absicht.“

Am häufigsten werde der Verband auf den Plan gerufen, wenn Vereine Spieler einsetzen, die nicht spielberechtigt sind — also Spieler, die entweder keinen Spielerpass besitzen oder für einen anderen Verein oder in einem anderen Bezirk spielberechtigt sind. So versuchten Vereine beispielsweise, rot–gesperrte Spieler zu ersetzen, erklärt Matthias Harzer. „Und das ist eine grobe Unsportlichkeit.“

Kein Punktsystem wie in Flensburg

Eine festgelegte Regelung, wann ein Verein vom Spielbetrieb verbannt und ausgeschlossen wird, gibt es nicht, sagt Harzer. „Das bewertet der Verband in jedem einzelnen Fall“, meint er. Eine Richtlinie mit Kriterien, ab wann der Rauswurf droht, gebe es nicht — etwa wie bei der Verkehrssünderkartei in Flensburg, wenn ab einem gewissen Punktestand der Führerschein eingezogen wird.

Wenn es immer wiederkehrende Verstöße über Jahre gibt, dann schaut man da schon drauf. Matthias Harzer

Aber verjähren Vergehen denn irgendwann und werden vom Verband von der Delikteliste gestrichen? Auch das sei nicht der Fall, sagt Harzer. „Wenn es immer wiederkehrende Verstöße über Jahre gibt, dann schaut man da schon drauf“, so der Bezirksspielleiter. Im aktuellen Fall Türkgücü Tuttlingen lägen auch Vorfälle zugrunde, die aus 2020 stammten — wie beispielsweise die Massenschlägerei beim Kreisligaspiel beim SV Egesheim mit anschließendem Spielabbruch.

Türkgücü kann Trainingsplatz weiter nutzen

Auswirkungen auf den Trainingsbetrieb hat der Ausschluss vom Spielbetrieb der Saison 2023/24 für Türkgücü Tuttlingen nicht, wie Arno Specht, Pressesprecher der Stadt Tuttlingen, auf Nachfrage mitteilt. Der Verein wird das Sportgelände im Tuttlinger Umläufle auch weiterhin für das Training nutzen. Für die Spielzeit 2024/25 kann sich der Verein dann wieder qualifizieren, wenn der Ausschluss vom Verband bestätigt wird.