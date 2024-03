Fahrräder für Kinder und Jugendliche gesucht

Im Vorfeld des Stadtradelns startet in diesem Jahr eine besondere Aktion: Für Kinder und Jugendliche, die bislang kein Fahrrad haben, werden gebrauchte Räder gesucht. Ab Dienstag, 2. April, werden die Spenden entgegengenommen.

Am 24. Juni startet wieder das Stadtradeln. Und jeder, der teilnehmen will, soll auch teilnehmen können. Am fehlenden Fahrrad soll es nicht scheitern. Deshalb startet das Stadtradeln-Team Tuttlingen die Aktion „Zwei Räder für alle“ und sucht funktionstüchtige Räder für Kinder und Jugendliche, die kein Fahrrad besitzen. Gesucht werden Räder aller Größen, vor allem der Größen 24 bis 28 Zoll.

„Fahrradfahren heißt, sich ein Stück Freiheit zu erschließen“, so der städtische Radbeauftragte Oliver Bock. „Und gleichzeitig gibt es viele Kinder und Jugendliche, denen dies aus rein finanziellen Gründen verwehrt ist. Das wollen wir ändern.“ Schließlich sei das Stadtradeln mehr als nur ein sportlicher Wettkampf.

„Zwei Räder für alle“ ist eine gemeinsame Aktion der Stadt Tuttlingen und von Tuttilla Abenteuerland, unterstützt wird sie von Zweirad Nerz. Die gespendeten Räder werden zwar noch aufbereitet, allerdings können dabei nur kleinere Arbeiten erledigt werden. Deshalb werden auch nur Fahrräder angenommen, die funktionstüchtig sind. Die Fahrradspenden können vom 2. April bis 29. Mai an folgenden Stellen abgegeben werden: JUKUZ - Jugendkulturzentrum, Möhringer Straße 8, montags von 16 bis 18 Uhr; Zweirad-Center Nerz, Ludwigstaler Straße 77, mittwochs von 16 bis 18 Uhr; Bauhof Tuttlingen, Ludwigstaler Straße 51, donnerstags von 12 bis 14 Uhr; Tuttilla Abenteuerland, Umläufle 3/1, freitags von 16 bis 17 Uhr.

An den Feier- und Brückentagen 1., 9., 10. und 20. Mai findet keine Sammlung statt. Die Übergabe der gespendeten Fahrräder wird voraussichtlich zum Start des Stadtradelns am 24. Juni stattfinden.